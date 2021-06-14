Кот Ахилл впервые дал ошибочный прогноз на результат матча Евро-2020

Москва, 14 июня. Предсказатель результатов матчей Евро-2020 кот Ахилл ошибся с итоговым счетом встречи сборных Польши и Словакии. Он предсказал победу первых.

Сборная Словакии со счетом 2:1 обыграла поляков в первом матче группы Е Евро-2020. Ахилл выбрал миску с кормом, на которой был изображен флаг Польши, тем самым допустив ошибку.

В прошлые разы его прогнозы были точны. Он верно предсказал победителей пар Турция — Италия и Россия — Бельгия.

Ранее появилась информация, что кошачий оракул может стать гостем на матче российской сборной против финнов, который состоится 16 июня. Для этого ему оформили паспорт болельщика (Fan ID).