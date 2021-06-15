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В сборной России пояснили, почему игроки не встали на колено в матче с Бельгией

Спорт
В сборной России пояснили, почему игроки не встали на колено в матче с Бельгией
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Игра сборной России по футболу с командой Бельгии до сих пор не сходит из новостной повестки. И виной тому не только печальный проигрыш российской команды, но и эпизод перед началом игры — акция в поддержку темнокожих (Black Lives Matter). Пресс-атташе национальной сборной России Игорь Владимиров ответил ФАН, почему российские футболисты не встали на колено.

Игроки бельгийской сборной перед началом матча с Россией встали на колено в поддержку акции BLM («Жизни темнокожих имеют значение»). Футболисты российской сборной акцию не поддержали. А болельщики и вовсе освистали «красных дьяволов». 

К слову, движение Black Lives Matter принимало активное участие в массовых протестах, которые вспыхнули в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.

По словам Игоря Владимирова, представители сборной не комментируют такие темы, однако пресс-атташе привел слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.  

Сконцентрированы на футболе: Сборная ответила, почему не встала на колено
cherchesov.com  / СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ официальный сайт

«Мы вообще не комментируем такие вещи, но Станислав Саламович после игры сказал, что с командой это (участие в акции. — Прим. ФАН) не обсуждалось, сосредоточились исключительно на футболе», — отметил собеседник ФАН.

После досадного поражения от сборной Бельгии российские футболисты готовятся ко встрече с Финляндией. По словам экс-главного тренера «Зенита» Бориса Раппопорта, матч будет довольно сложным, поэтому наставникам российской сборной нужно провести тщательный анализ ошибок, которые были допущены в игре с бельгийцами.

Ранее известный советский футболист и тренер Валерий Газзаев также выразил надежду, что сборная сделает выводы и еще покажет свой лучший футбол.

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В сборной России пояснили, почему игроки не встали на колено в матче с Бельгией
В сборной России пояснили, почему игроки не встали на колено в матче с Бельгией
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