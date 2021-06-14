Слезы Бузовой отольются Губерниеву. Колонка Вадима Манукяна

Пикировка Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в прямом эфире «Матч ТВ» в итоге довела певицу и телеведущую до слез. Блогер Вадим Манукян оценил конфликт двух селебрити.

Ольга Бузова снова на всех полосах в СМИ. Она и во МХАТе играет и на ТВ вещает. Насколько я понимаю и в театре, и на «Матч ТВ» нашли себе клоунессу для поднятия рейтингов. Однако на спортивном телеканале не поняли главного. Если на других передачах и постановках ее приглашают за деньги и там она позволяет над собой смеяться по сценарию, то в прямой эфир главного спортивного канала страны она пришла «за идею», так как искренне считала, что ее тут будут принимать со всей серьезностью, ведь она пришла поддержать сборную России. Вот тут-то она и ошиблась. Дмитрий Губерниев никогда не упустит возможности подколоть гостей, если чувствует, что может их интеллектуально перещеголять. А Бузова очень удобная «девочка для битья». Вот и довел Дмитрий своим вопросом: «Пьете ли вы коньяк по утрам» Ольгу Бузову до слез. А у Олюшки здоровье похоже пошатнулось, не до коньяка ей и подобные вопросы ее откровенно расстраивают.

Кстати после этой пикировки уже в своем Telegram-канале Тина Канделаки мягко попросила Губерниева извиниться, что он в итоге и сделал. Однако это все лирика, на мой взгляд Дмитрия Губерниева после этого эфира стоило бы попросить на выход. Я конечно понимаю, рейтинги и все такое, но откровенно издеваться с этим вопросом из «Малыша и Карлсона» над девушкой с тонкой душевной организацией все же не стоило. Важно оставаться мужчиной и не вести себя подобным образом в эфире федерального канала. Да и реплики Губерниева в Telegram-канале часто вызывают вопросы. Не соответствует все это статусу телеведущего на главном спортивном канале страны. Кажется мне, что слезы Бузовой отольются Губерниеву. И поделом. Не надо обижать девушек, которых приглашаешь к себе в гости.