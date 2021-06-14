Сборная России по футболу с юмором отреагировала на скандал Бузовой с Губерниевым

Москва, 14 июня. Российская певица Ольга Бузова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев устроили словесную перепалку в прямом эфире «Матч ТВ».

Ситуацию прокомментировала сборная России по футболу. Заявление было сделано на официальной странице команды в Twitter.

«Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией», — говорится в сообщении.

Певица и телеведущий поссорились в прямом эфире телеканала. Губерниевый начал задавать Бузовой вопросы про футбол, на которые она не смогла ответить.