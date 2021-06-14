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Протасевич высказался по поводу протестных акций в Белоруссии

Политика
Протасевич высказался по поводу протестных акций в Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  Оксана Романова

Минск, 14 июня. Незаконные акции протесты в Белоруссии завершились и, скорее всего, больше не возобновятся. Об этом рассказал арестованный белорусскими правоохранителями Роман Протасевич.

Сооснователь Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) напомнил людям об ответственности за участие в таких акциях. По его словам, вышедшие на митинги люди ничего не добились, поэтому протесты закончились и вряд ли возобновятся.

Протасевич также заявил, что чувствует себя пешкой в политической игре. Он развеял все слухи о применение к нему физической силы со стороны сотрудников правоохранительных органов.

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белоруссия протесты протасевич
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