Протасевич высказался по поводу протестных акций в Белоруссии

Минск, 14 июня. Незаконные акции протесты в Белоруссии завершились и, скорее всего, больше не возобновятся. Об этом рассказал арестованный белорусскими правоохранителями Роман Протасевич.

Сооснователь Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) напомнил людям об ответственности за участие в таких акциях. По его словам, вышедшие на митинги люди ничего не добились, поэтому протесты закончились и вряд ли возобновятся.

Протасевич также заявил, что чувствует себя пешкой в политической игре. Он развеял все слухи о применение к нему физической силы со стороны сотрудников правоохранительных органов.