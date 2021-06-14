Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 21:57
21:55
Общество
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
21:55
Спорт
Кот Ахилл впервые дал ошибочный прогноз на результат матча Евро-2020
21:53
Шоу-бизнес
Дава посоветовал Губерниеву «поучиться такту» после конфликта с Бузовой
21:51
Шоу-бизнес
Слезы Бузовой отольются Губерниеву. Колонка Вадима Манукяна
21:49
Происшествия
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
21:49
Политика
Протасевич высказался по поводу протестных акций в Белоруссии
21:46
Происшествия
Пристройка загорелась в Кировском районе Петербурга
21:46
Спорт
Сборная России по футболу с юмором отреагировала на скандал Бузовой с Губерниевым
21:46
Политика
Протасевич почувствовал себя использованным элементом в политической игре
21:45
Общество
«Это выстрел себе в ногу»: Протасевич оценил санкции Запада против Белоруссии
Все новости

«Это выстрел себе в ногу»: Протасевич оценил санкции Запада против Белоруссии

Общество
«Это выстрел себе в ногу»: Протасевич оценил санкции Запада против Белоруссии
Prt Scr facebook.com

Минск, 14 июня. Предприятия Белоруссии, которые уйдут с западного рынка из-за санкций больше туда не вернутся. Об этом заявил арестованный журналист Роман Протасевич.

Журналист также назвал санкции Запада против Белоруссии «Выстрелом себе в ногу». Так как такие меры прежде всего не выгодны для западных стран, и белорусские производители уйдут с их рынка.

Ранее задержанного в Минске журналист Романа Протасевича пригласили на пресс-конференцию, посвященной ЧП с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Белоруссии. Отмечается. что арестованный сам изъявил желание пообщаться с прессой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Это выстрел себе в ногу»: Протасевич оценил санкции Запада против Белоруссии
белоруссия журналист роман протасевич
Комментировать
Эксклюзив
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 99411 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 68234 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 56842 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 43736 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 41575 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru