«Это выстрел себе в ногу»: Протасевич оценил санкции Запада против Белоруссии

Минск, 14 июня. Предприятия Белоруссии, которые уйдут с западного рынка из-за санкций больше туда не вернутся. Об этом заявил арестованный журналист Роман Протасевич.

Журналист также назвал санкции Запада против Белоруссии «Выстрелом себе в ногу». Так как такие меры прежде всего не выгодны для западных стран, и белорусские производители уйдут с их рынка.

Ранее задержанного в Минске журналист Романа Протасевича пригласили на пресс-конференцию, посвященной ЧП с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Белоруссии. Отмечается. что арестованный сам изъявил желание пообщаться с прессой.