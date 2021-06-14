Протасевич намерен привиться от коронавируса «Спутником V» в СИЗО

Минск, 14 июня. Задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич хочет пройти вакцинацию от COVID-19.

Сейчас Протасевич находится в СИЗО. Там ему предложили сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», и он намерен воспользоваться этой возможностью. Об этом журналист заявил в ходе беседы с прессой, организованной белорусским МИД.

Протасевич ранее опроверг информацию о своем избиении в следственном изоляторе. Журналист заявил, что не испытывает проблем со здоровьем и выступает против распространения слухов о себе.