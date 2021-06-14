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Парламент Нигерии заявил об огромных убытках местных бизнесменов после запрета Twitter

Африка
Парламент Нигерии заявил об огромных убытках местных бизнесменов после запрета Twitter
flickr.com  /  @UNIDO

Абуджа, 14 июня. Депутаты Национальной ассамблеи Нигерии заявили о том, что приостановка работы социальной сети Twitter в стране приведет к огромным финансовым убыткам среди нигерийских предпринимателей.

Согласно оценке международной организации NOI Polls, около 39,6 млн нигерийцев использовали Twitter. Примерно 20% жителей размещали в Сети рекламу произведенной продукции, а 18% граждан искали работу.

«Запрет нанесет значительный ущерб нашей экономике и жителям страны», —заявил глава Торговой палаты Лагоса Муда Юсуф.

Парламентарии объяснили, что после блокировки местные бизнесмены потеряют миллионы долларов (миллиарды нигерийских найр).

«Без этой социальной сети мой бизнес погибнет», — подтвердил местный предприниматель.

Ранее сообщалось, что Twitter заблокировал аккаунт нигерийского президента Мухаммада Бухари на 12 часов и удалил его пост, в котором глава государства осудил действия сепаратистов во время гражданской войны 1967–1970 годов. Далее последовала ответная реакция. Власти республики приняли решение приостановить работу социальной сети на территории страны.

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twitter нигерия
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