Банги, 14 июня. Министр экономики, государственного планирования и сотрудничества ЦАР Феликс Молуа провел переговоры с представителями китайской компании Sinobel.

Стороны договорились заключить контракт, согласно которому фирма займется восстановлением государственного университета Банги и строительством дополнительных учебных корпусов и общежитий.

Китайская сторона обязалась закончить ремонтные работы за 12 месяцев. Рабочие возведут два открытых лекционных зала для 1200 студентов, а также четыре новых здания, где обучающиеся будут осваивать научные дисциплины.

Университет Банги простроен в 1970 году. Это единственный государственный институт страны. В Центральноафриканскую Республику постепенно возвращается мирная жизнь. Это стало возможно после того, как национальные Вооруженные силы (FACA) разбили боевиков «Коалиции патриотов за перемены» при консультативной поддержке российских инструкторов и помощи руандийских союзников.

Правительство ЦАР приступило к поэтапному восстановлению экономики и инфраструктуры. Глава государства Фостен-Арканж Туадера подготовил пакет реформ и преобразований, которые он планирует осуществить в течение нескольких лет.