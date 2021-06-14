Протасевич почувствовал себя использованным элементом в политической игре

Минск, 14 июня. Сооснователь Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что чувствует себя использованным элементом в большой политической игре.

Ранее Роман Протасевич, в ходе своего выступления на пресс-конференции, попросил не распространять слухи о том, что его якобы избивают в СИЗО. Арестованный подчеркнул, что ему смешно слушать про совершенное насилие в свой адрес.

Журналист заверил, что чувствует себя хорошо, проблем со здоровьем у него нет. Арестованный также добавил, что следы на его руках появились от стяжек во время задержания в минском аэропорту.