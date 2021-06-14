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ВС ЦАР перехватили официальное обращение посольства Франции к боевикам

  /   Обновлено: 14 июня 2021 21:27
ЦАР
ВС ЦАР перехватили официальное обращение посольства Франции к боевикам
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 14 июня. Вооруженные силы ЦАР (FACA) обнаружили официальное обращение посла Франции Жан-Марка Гросгурина к боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Военнослужащие нашли фотографию документа в телефоне одного из членов бандформирования, который был задержан в ходе операции по зачистке территории республики.

Из содержания этого обращения становится ясно, что Гросгурин поддерживает контакт с разыскиваемым за попытку госпереворота экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе.

Документ датирован 12 января. В это время радикалы готовили наступление на столицу, которое произошло на следующий день. Боевики желали войти в Банги с трех направлений, однако встретили ожесточенное сопротивление со стороны правительственных войск и проиграли битву.

Тогда франкоязычные информационные агентства отрицали, что «Коалиция» хотела напасть на город, где проживает огромное количество мирных граждан. Вероятно, Гросгурин в этот момент содействовал Бозизе и лидерам незаконных вооруженных формирований.

Журналисты центральноафриканского издания Centrafrique News призывают СМИ распространять фотографию обращения, чтобы мировая общественность узнала о намерениях Франции дестабилизировать ситуацию в африканской стране.

Несмотря на то, что вещественное доказательство связи Парижа с незаконными вооруженными группировками появилось только 12 июня, эксперты уже давно забили тревогу о том, что власти Пятой республики агрессивно настроены по отношению к правительству ЦАР.

Франция на протяжении долгого времени поддерживает конгломерат группировок и ее создателя Франсуа Бозизе. Европейское государство также спонсирует чадских наемников, которые наносят значительный ущерб безопасности и экономике Центральноафриканской Республики.

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Все новости / ЦАР / ВС ЦАР перехватили официальное обращение посольства Франции к боевикам
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