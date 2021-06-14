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Власти ЦАР и Красный Крест договорились создать новый центр по противодействию COVID-19

ЦАР
Власти ЦАР и Красный Крест договорились создать новый центр по противодействию COVID-19
icrc.org  /  International Committee of the Red Cross

Банги, 14 июня. Правительство ЦАР и местное отделение Красного Креста (CRCA) договорились о строительстве нового медицинского центра по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Мы уже давно начали строительство этого здания, но работы приостановили из-за отсутствия достаточного количества финансов. К нам пришли на помощь власти ЦАР и министерство общественного здравоохранения и народонаселения. Они выделили деньги на возведение центра», — рассказал глава отделения CRCA Антуан Мбао Бого.

Также он обратился к центраноафриканским добровольцам, которые уже много лет, рискуя жизнями, помогают Красному Кресту.

«Я благодарю и поздравляю 12 тысяч добровольцев, которые работают дни и ночи, чтобы помочь жителям ЦАР», — добавил он.

Строительство подобного центра сейчас имеет особую значимость для всех граждан Центральноафриканской Республики, так как сегодня органы здравоохранения фиксируют случаи заражения британским штаммом вируса, который представляет большую опасность для людей.

В связи с этим правительство распорядилось проводить тестирование на COVID-19 совершенно бесплатно во всех больницах страны. Многие центральноафриканцы уже прошли вакцинацию против коронавируса.

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красный крест цар
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