Танцовщик Сергей Полунин признался в наркозависимости

Москва, 14 июня. Известный российский танцовщик Сергей Полунин в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» рассказал о пагубной привычке, которая едва не стоила ему жизни.

Ведущая Ксения Собчак заявила, что слухи о наркозависимости артиста ходили, когда он был премьером Королевского балета в Лондоне. Сергей Полунин не стал это отрицать, подчеркнув, что хотя бы с алкоголем у него не было проблем. Танцовщик добавил, что на «темной стороне» жизнь кажется другой, но это очень быстро разрушает человека.

«У меня был друг в Лондоне. Он сказал: «Сереж, я не дам тебе наркотики, потому что тогда у тебя останется всего пара лет жизни». И этим он меня спас», — признался гость Собчак.

Сергей Полунин добавил, что тогда не думал о последствиях употребления запрещенных веществ. Оказалось, что у артиста появились проблемы с сердцем. Сейчас он ведет здоровый образ жизни и следит за питанием.

Танцовщик занимается развитием Академии балета в Севастополе, благотворительными проектами и помогает снимать клипы зарубежным звездам. В мае вышел ролик с песней английской исполнительницы Sia, в котором снялась супруга Полунина Елена Ильиных.