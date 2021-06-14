Разыскиваемый за попытку госпереворота Франсуа Бозизе скрывается на севере ЦАР

Банги, 14 июня. Журналисты центральноафриканского издания Centrafrique News сообщили о том, что разыскиваемый за попытку госпереворота экс-президент республики Франсуа Бозизе скрывается на приграничной территории между ЦАР и Чадом.

Корреспонденты опубликовали фотографию Бозизе на официальной странице агентства в Facebook и заявили, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего.

Экс-президент республики уже довольно продолжительное время находится в розыске за попытку захвата власти в стране. Ранее сообщалось, что он намеревался свергнуть законное правительство, заручившись поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Однако после того как Вооруженные силы ЦАР (FACA) при поддержке российских инструкторов разбили бандформирования, Бозизе утратил контроль над ситуацией и бежал из страны. Центральноафриканские СМИ сообщают, что чадские власти укрывают экс-президента и даже оказывают ему медицинскую помощь.

Недавно генералитет Национальной жандармерии уволил двух сыновей Бозизе за то, что они дезертировали из армии и примкнули к бандгруппам.