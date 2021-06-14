В Белоруссии указали на уникальность отношений Москвы и Минска

Минск, 14 июня. Партнерские отношения России и Белоруссии уникальны. Такой точки зрения придерживается председатель верхней палаты парламента республики Наталья Кочанова.

Она провела встречу с послом России в Белоруссии Евгением Лукьяновым. Во время беседы она отметила, что Минск очень высоко ценит политический диалог с Москвой.

«Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами, добрососедство, дружба, братство. Все то, что характеризует очень близких и добрых друзей», — сказала Кочанова.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в субботу поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. По информации НСН, глава республики ранее заявил, что Минск никогда не будет «воевать» против Москвы.