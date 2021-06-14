Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 21:56
21:53
Шоу-бизнес
Дава посоветовал Губерниеву «поучиться такту» после конфликта с Бузовой
21:51
Шоу-бизнес
Слезы Бузовой отольются Губерниеву. Колонка Вадима Манукяна
21:49
Происшествия
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
21:49
Политика
Протасевич высказался по поводу протестных акций в Белоруссии
21:46
Происшествия
Пристройка загорелась в Кировском районе Петербурга
21:46
Спорт
Сборная России по футболу с юмором отреагировала на скандал Бузовой с Губерниевым
21:46
Политика
Протасевич почувствовал себя использованным элементом в политической игре
21:45
Общество
«Это выстрел себе в ногу»: Протасевич оценил санкции Запада против Белоруссии
21:43
Общество
Протасевич сообщил о соблюдении правил при проведении следственных действий
21:33
Общество
Протасевич намерен привиться от коронавируса «Спутником V» в СИЗО
Все новости

В Белоруссии указали на уникальность отношений Москвы и Минска

Политика
В Белоруссии указали на уникальность отношений Москвы и Минска
pixabay.com  /  geralt

Минск, 14 июня. Партнерские отношения России и Белоруссии уникальны. Такой точки зрения придерживается председатель верхней палаты парламента республики Наталья Кочанова.

Она провела встречу с послом России в Белоруссии Евгением Лукьяновым. Во время беседы она отметила, что Минск очень высоко ценит политический диалог с Москвой.

«Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами, добрососедство, дружба, братство. Все то, что характеризует очень близких и добрых друзей», — сказала Кочанова.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в субботу поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. По информации НСН, глава республики ранее заявил, что Минск никогда не будет «воевать» против Москвы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Белоруссии указали на уникальность отношений Москвы и Минска
белоруссия отношения кочанова
Комментировать
Эксклюзив
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 99411 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 68234 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 56842 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 43736 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 41575 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru