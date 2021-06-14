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Елизавета II назвала два повода для отказа от престола

Общество
Елизавета II назвала два повода для отказа от престола
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 14 июня. Британская королева Елизавета II назвала две причины, которые стали бы для нее поводом для отречения от престола.

Как сообщил королевский биограф Мэтью Деннисон, 95-летняя Елизавета II затронула тему сложения полномочий в письме к своей кузине Маргарет Роудс. Королева отметила, что готова отказаться от престола лишь в случае серьезной болезни. При этом среди поводов для отречения она назвала только два недуга — инсульт и болезнь Альцгеймера, пишет Daily Star.

По мнению Деннисона, Елизавета II не сложит королевские полномочия до конца жизни. Это точку зрения подтверждают и другие эксперты. Например, королевский историк Хьюго Викерс говорил, что Елизавета II обладает отличным здоровьем, поэтому, вероятно, будет как можно дольше оставаться на престоле.

Иностранные СМИ писали, что британская королева является обладательницей тайного богатства в размере 17,8 миллиарда долларов. Елизавета II владеет одним из самых крупных агентств недвижимости в стране. Организации принадлежат замки, коттеджи, земли, леса, парки и торговые центры.

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великобритания королева елизавета королевская семья
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