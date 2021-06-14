Дава посоветовал Губерниеву «поучиться такту» после конфликта с Бузовой

Москва, 14 июня. Давид Манукян (Дава) встал на сторону своей бывшей спутницы певицы Ольги Бузовой в конфликте с комментатором Дмитрием Губерниевым, когда тот довел девушку до истерики.

Конфликт произошел во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ», где звезда телестройки «Дом-2» и спортивный комментатор обсуждали футбол. По словам Бузовой, Губерниев всегда «щеголяет» своими знаниями об этом спорте, но это никак не помогает нашей сборной.

В ответ на это комментатор заявил, что певице изначально был адресован абсолютно иной вопрос. После этого звезда пришла в истерику и сказала, что ей не дали договорить.

Рэпер Дава встал на сторону своей экс-пассии. Он назвал поступок Губерниева «мерзким».

«Мне не все равно на людей, даже на тех, кто ушел из моей жизни. А вам, Губерниев, стоит, поучиться такту», — заявил Манукян.

Несмотря на высказанную поддержку экс-бойфренда, Бузова не оценила недавнюю липосакцию Давы. Певице не понравилось, что она добивалась стройной фигуры тяжелым трудом, а ее бывший парень всего лишь сделал операцию.