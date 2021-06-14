Сатановский объяснил дебют Бузовой во МХАТе желанием «поднять бабла» на хайпе

Москва, 14 июня. Известный политолог Евгений Сатановский назвал дебют экс-ведущей шоу «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТа в постановке про Сталина символом времени.

По поводу скандальной постановки «Чудесный грузин» в Сети кипели настоящие страсти, большой части медийных персон, да и многим россиянам, пришлось не по душе появление Ольги в «серьезном театре». Мало кто заступился за Бузову. После премьеры, которая состоялась 11 июня, звезды разной величины прошлись по актерскому дарованию певицы.

Вниманием громкую премьеру не обошел даже политолог Сатановский. Он отметил, что явление Бузовой в МХАТе — «символ эпохи». Ольга уже давно обосновалась в рядах несколько одиозных и скандальных персон как Даниил Милохин и Ксения Собчак, что стали современными музами. Относится к ним при этом можно как угодно, но их участие в любом проекте гарантировано становится резонансным и обсуждаемым.

«Кто сказал, что для того, чтобы собрать толпу и денег на ней заработать, надо что-то уметь и быть кем-то выдающимся? Голос там, талант, умение играть... Устарело это все», — не без горькой иронии отметил политолог в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

Сатановский отметил, что цель постановки была проста: заработать денег. С помощью Бузовой театр добился этого почти за один спектакль. Вот и ответ, можно ли так поступать. Политолог с досадой заключил, что видимо очень даже можно. В оправдание актрисы он заметил, что скандал с ее участием в спектакле «Чудесный грузин» всего лишь буря в стакане воды, поскольку всем уже понятно, что никому не интересно актерское дарование звезд: всем правит умение договариваться с нужными людьми. И Бузова на фоне некоторых особо бесталанных просто «Эйнштейн, Сократ и Цицерон в одном флаконе».

А вот поп-король и близкий друг Бузовой Филипп Киркоров пропустил громкую премьеру спектакля, но после обещал посетить постановку и даже «привести друзей» в знак поддержки новых начинаний певицы.