Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 21:55
21:53
Шоу-бизнес
Дава посоветовал Губерниеву «поучиться такту» после конфликта с Бузовой
21:51
Шоу-бизнес
Слезы Бузовой отольются Губерниеву. Колонка Вадима Манукяна
21:49
Происшествия
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
21:49
Политика
Протасевич высказался по поводу протестных акций в Белоруссии
21:46
Происшествия
Пристройка загорелась в Кировском районе Петербурга
21:46
Спорт
Сборная России по футболу с юмором отреагировала на скандал Бузовой с Губерниевым
21:46
Политика
Протасевич почувствовал себя использованным элементом в политической игре
21:45
Общество
«Это выстрел себе в ногу»: Протасевич оценил санкции Запада против Белоруссии
21:43
Общество
Протасевич сообщил о соблюдении правил при проведении следственных действий
21:33
Общество
Протасевич намерен привиться от коронавируса «Спутником V» в СИЗО
Все новости

Сатановский объяснил дебют Бузовой во МХАТе желанием «поднять бабла» на хайпе

Шоу-бизнес
Сатановский объяснил дебют Бузовой во МХАТе желанием «поднять бабла» на хайпе
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 14 июня. Известный политолог Евгений Сатановский назвал дебют экс-ведущей шоу «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТа в постановке про Сталина символом времени.

По поводу скандальной постановки «Чудесный грузин» в Сети кипели настоящие страсти, большой части медийных персон, да и многим россиянам, пришлось не по душе появление Ольги в «серьезном театре». Мало кто заступился за Бузову. После премьеры, которая состоялась 11 июня, звезды разной величины прошлись по актерскому дарованию певицы.

Вниманием громкую премьеру не обошел даже политолог Сатановский. Он отметил, что явление Бузовой в МХАТе — «символ эпохи». Ольга уже давно обосновалась в рядах несколько одиозных и скандальных персон как Даниил Милохин и Ксения Собчак, что стали современными музами. Относится к ним при этом можно как угодно, но их участие в любом проекте гарантировано становится резонансным и обсуждаемым.

«Кто сказал, что для того, чтобы собрать толпу и денег на ней заработать, надо что-то уметь и быть кем-то выдающимся? Голос там, талант, умение играть... Устарело это все», — не без горькой иронии отметил политолог в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

Сатановский отметил, что цель постановки была проста: заработать денег. С помощью Бузовой театр добился этого почти за один спектакль. Вот и ответ, можно ли так поступать. Политолог с досадой заключил, что видимо очень даже можно. В оправдание актрисы он заметил, что скандал с ее участием в спектакле «Чудесный грузин» всего лишь буря в стакане воды, поскольку всем уже понятно, что никому не интересно актерское дарование звезд: всем правит умение договариваться с нужными людьми. И Бузова на фоне некоторых особо бесталанных просто «Эйнштейн, Сократ и Цицерон в одном флаконе».

А вот поп-король и близкий друг Бузовой Филипп Киркоров пропустил громкую премьеру спектакля, но после обещал посетить постановку и даже «привести друзей» в знак поддержки новых начинаний певицы.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сатановский объяснил дебют Бузовой во МХАТе желанием «поднять бабла» на хайпе
бузова сатановский мхат
Комментировать
Эксклюзив
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 99411 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 68234 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 56842 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 43736 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 41575 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru