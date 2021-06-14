Пушной высказался о перезапуске шоу «Галилео» с блогером Даней Крастером

Москва, 14 июня. Шоумен и музыкант Александр Пушной, который долгое время был ведущим научно-популярного шоу «Галилео», дал свою оценку перезапуску проекта с блогером Даней Крастером.

Первый выпуск шоу «Галилео» вышел в эфир канала СТС в 2007 году. Продюсеры сомневались, что проект о физических явлениях, химических опытах и других познавательных вещах «выстрелит» на российском ТВ.

Однако уже после первого сезона стало понятно, что «Галилео» стал одной из самых рейтинговых программ в жанре научпопа. Во многом успех шоу принес ведущий Александр Пушной, который в своей оригинальной шутливой манере проводил опыты прямо перед телезрителями.

В прошлом году создатели «Галилео» решили переформатировать проект и пригласили на роль ведущих Владимира Маркони и Даню Крастера. Позже программу стал единолично вести Крастер.

Александр Пушной считает, что блогер прекрасно справляется с этой ролью. По словам музыканта, Дане Крастеру обязательно нужно запустить подобное научно-популярное шоу на YouTube, если продюсеры решат навсегда закрыть «Галилео».

«То, что сейчас Данька появился — это хорошо. Он сейчас своей шкурой это прошел. Он делал это с нами еще в 2015 году, мы с ним вместе снимали», — с теплотой вспомнил Пушной на YouTube-канале FAMETIME TV.

Не так давно Александр Пушной стал участником «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской. Музыканту сделали специальный тест, в ходе которого выявили генетические изменения. Оказалось, что у шоумена есть изменения в «родительском» гене, который отвечает за чуткость и эмпатию.