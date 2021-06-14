Бывший ведущий «Галилео» Пушной заявил, что экономит на одежде

Москва, 14 июня. Бывший ведущий передач «Галилео» и «Хорошие шутки» Александр Пушной рассказал, как зарабатывает на жизнь, а также признался, что экономит на одежде.

Доход Пушному приносят радио и телевидение, однако основной заработок он получает от мероприятий и рекламы. Ведущий четыре года рекламировал известный магазин бытовой техники и электроники, и в тот период финансовая ситуация его устраивала.

«Сейчас стабильного заработка нет, но есть и намечается определенное количество проектов, которые мне говорят, что, в принципе, до конца года доживу», — поделился музыкант в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV.

Пушной сокращает расходы на одежду, покупая много одинаковых джинсов и футболок и просто постоянно их меняя. Основной статьей расхода для экс-ведущего «Галилео» является музыкальное оборудование. Например, он купил ламповые предусилители по 2 тысячи долларов за штуку, а также гитарные процессоры за 170 и 200 тысяч рублей.

У Александра Пушного обнаружили изменения в так называемом «родительском» гене, который отвечает за чуткость и эмпатию. Из-за этой особенности музыкант якобы не распознает чувства своего ребенка.