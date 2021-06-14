Канадский эксперт Кисленко не надеется на реальное изменение позиций России и США

Торонто, 14 июня. Реальных изменений позиций России и США ждать не стоит. Женевский саммит рассчитан больше на внутренние аудитории лидеров стран, заявил канадский историк Арни Кисленко.

Москва и Вашингтон по-прежнему придерживаются абсолютно противоположных позиций по многим вопросам. Предстоящая встреча станет своего рода экспериментальной.

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден могли бы обсудить действительно серьезные темы. Это климатические изменения, ситуации в Сирии и на Украине. Однако вряд ли какая-то из сторон изъявит желание серьезно взяться за определенный вопрос, процитировали эксперта журналисты РИА Новости.

Кроме того, сами участники саммита преследуют разные цели. Для Байдена это первая важная встреча с иностранным президентом. Ему необходимо показать себя и обозначить свои позиции. У Путина нет такой нужды. Он является устоявшимся лидером, подчеркнул Кисленко.

Ранее президент Путин озвучил темы женевской беседы. Об этом сообщает НСН.

В день переговоров знаменитый фонтан Же д'О подсветят цветами флагов России и США.