Журналисты собрали яркие высказывания Путина из интервью с журналистом NBC

Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин дал большое интервью телекомпании NBC. Журналисты собрали самые яркие фразы главы государства за время беседы с репортером Киром Симмонсом.

Российский лидер поговорил с Симмонсом о НАТО, президенте США Джо Байдене и его предшественнике Дональде Трампе, а также о кибернетической безопасности и непредсказуемости Вашингтона в некоторых вопросах

Так, Путин заметил, что Америка часто проявляла нестабильную линию поведения.

«Говорили о том, что войска в Афганистане будут оставаться. Потом — раз! — вдруг бум, войска из Афганистана выводятся. Это что стабильность, предсказуемость?» — полюбопытствовал российский президент.

Журналист вспомнил о словах главы Белого дома, который сказал, что десять лет назад встретился с Путиным и якобы сказал ему об «отсутствии души в глазах». Президент РФ признался, что не помнит такого обращения к себе со стороны Байдена.

«Насчет души — это в церковь, пожалуйста», — ответил Путин.

Поговорили и о кибербезопасности. Американский журналист отметил, что Москву неоднократно упрекали в кибератаках.

«А доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?», — парировал Путин.

Ранее сообщалось, что президент США намерен прямо говорить с Путиным на саммите в Женеве. В России подчеркивали, что не станут терпеть нравоучения от Вашингтона, передавала НСН.