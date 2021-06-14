Бывшему президенту Соединенных Штатов Америки, бизнесмену, писателю, главе компании Trump Organization, основателю компании Trump Entertainment Resorts Дональду Трампу 14 июня исполнилось 75 лет. Человек, который зарабатывал миллионы с нуля, достигал всех поставленных целей, вел за собой людей, безусловно, вдохновлял многих и продолжает это делать. Несмотря на то что некоторые до сих пор воспринимают Трампа не как политика, а как инвестора и бизнесмена, у этой личности явно есть чему поучиться. ФАН собрал самые яркие цитаты Дональда Трампа о бизнесе, политике и успехе.

Сырная Америка

В 2016 году на публичных теледебатах с Марко Рубио, другим кандидатом на пост президента США от партии республиканцев, на американском телеканале CNN миллиардер сравнил границы страны со швейцарским сыром.

«Вы только посмотрите на наши границы: они же похожи на швейцарский сыр! Кто угодно может проникнуть внутрь страны», — заявил кандидат.

Остроумное замечание Трамп сделал, намекая на проблему с нелегальными мигрантами из Мексики. Он отметил, что по крайней мере 11 миллионов человек попали в страну незаконно.

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Не умный, а гений

В 2018 году в своем Twitter Трамп заявил, что всю его жизнь одними их его главных качеств были психическая устойчивость и ум. Аргументы звучат убедительно.

«Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до ключевой звезды на ТВ и президента Соединенных Штатов (став им с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, очень стабильный», — написал Дональд Трамп.

Торги, торги и еще раз торги

Всем известный совет Трампа торговаться всегда, что бы и где бы вы ни покупали, придется по душе тем, кто любит экономить. А вот те, кто привык тратить деньги не задумываясь, просто не хотят для себя более выгодных условий, считает бизнесмен.

«При покупке любого товара или услуги не стесняйтесь торговаться, добиваясь для себя более выгодных условий. Я считаю, гордость, которая мешает экономить собственные деньги, огромной глупостью», — говорил Трамп.

flickr.com / The White House

Смотритесь в зеркало

Бывший президент США часто говорил о том, как важно выглядеть презентабельно. Политик уверен, что успех зависит в том числе от внешнего вида.

«Чаще смотритесь в зеркало: вы должны гордиться тем, что в нем отражается. Если вы выглядите неопрятно, таким же будет и ваш бизнес», — советует Трамп.

Политкорректность и женщины

Были у Дональда Трампа и несколько оскорбительные комментарии в адрес женщин. Вот некоторые из них.

«Арианна Хаффингтон (главный редактор портала Huffington Post. — Прим. ФАН) некрасива во всех смыслах. Так что я понимаю ее бывшего мужа, который ушел. Он поступил правильно».

«Пусть Мэтт Мидлер и непривлекательная женщина, я об этом говорить не буду, потому что хочу выглядеть политкорректным».

flickr.com / The White House

Несмотря на такие едкие высказывания, на вопросы СМИ, можно ли считать Трампа сексистом, бизнесмен отвечал, что никто не уважает женщин больше, чем он.

Неудачники и успешные люди

Завершает подборку цитата Дональда Трампа об успехе. Несмотря на критику, насмешки, замечания в его адрес, он всегда остается спокойным и верным своим убеждениям.

«Такова уж природа человека: тот, кто сумел добиться успеха, неизменно вызывает у окружающих ревность и зависть. Есть люди (я называю их неудачниками), которые получают удовольствие, чиня неприятности тем, кто умеет добиваться успеха», — говорил политик и бизнесмен.

Президент России Владимир Путин ранее дал характеристику бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. По мнению Путина, Трамп — талантливый и экстраординарный человек. Об этом он сообщил в интервью NBC. Кроме того, политик подчеркнул, что нынешний президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника.