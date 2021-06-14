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Конгресс США препятствует открытию консульства в Западной Сахаре

Африка
Конгресс США препятствует открытию консульства в Западной Сахаре
wikipedia.org  /  Office of Senator Ron Johnson / Public Domain

Рабат, 14 июня. Конгресс США возражает против открытия консульства страны в городе Дахла, расположенном на спорных территориях Западной Сахары, и продажи беспилотников Марокко. Эти два обещания бывший президент США Дональд Трамп ранее дал королевству.

Речь идет о соглашении Вашингтона, Тель-Авива и Рабата, подписанном 10 декабря 2020 года. США признали суверенитет североафриканской страны над Западной Сахарой в обмен на нормализацию дипломатических отношений с Израилем. Документ также подразумевал открытие американского консульства в Дахле.

За полгода на бумаге ничего не изменилось в отношении обещаний Трампа. Однако в США плетутся интриги, направленные на подрыв поддержки Вашингтоном Рабата. Об этом пишет издание La Vanguardia.

Комитет Палаты представителей по иностранным делам, контролируемый демократами, заблокировал на несколько месяцев две ключевые инициативы, содержащиеся в соглашении. Это открытие консульства и продажа властям Марокко вооруженных беспилотников MQ-9B.

Несмотря на поддержку Капитолием соглашений, направленных на сближение Израиля и арабских стран, сделка с Рабатом, включающая продажу оружия, вызвала настороженность у законодателей. Открытие консульства США в Дахле означало бы практические шаги в признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой и подорвало бы усилия по достижению урегулирования путем переговоров в рамках ООН. Комитет по иностранным делам сомневается в необходимости такого диппредставительства на спорной земле. Это же касается и поставок беспилотных летательных аппаратов. В Вашингтоне не хотят продавать североафриканскому королевству передовую военную технику.

О блокировании этих инициатив в Конгрессе до сих пор официально не объявлялось. Однако поступившую информацию подтверждает то, что они заморожены в течение почти пяти месяцев. Госдепартамент не предпринял шагов, чтобы попытаться обойти их или договориться с конгрессменами о компромиссе.

Примечательно, что в феврале 27 сенаторов написали письмо президенту Джозефу Байдену, в котором прямо просили его отменить признание суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Среди подписавших были не только демократы, но и республиканцы.

Госдепартамент на этой неделе опроверг мнение о преемственности нынешней администрацией Белого дома политики Трампа в отношении Северной Африки и Ближнего Востока в целом.

«Есть некоторые важные и очень глубокие разногласия», — сказал представитель ведомства Нед Прайс.

Он добавил, что сейчас ведутся частные консультации по поводу того, как найти постоянное решение.

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Все новости / Африка / Конгресс США препятствует открытию консульства в Западной Сахаре
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