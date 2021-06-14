Конгресс США препятствует открытию консульства в Западной Сахаре

Рабат, 14 июня. Конгресс США возражает против открытия консульства страны в городе Дахла, расположенном на спорных территориях Западной Сахары, и продажи беспилотников Марокко. Эти два обещания бывший президент США Дональд Трамп ранее дал королевству.

Речь идет о соглашении Вашингтона, Тель-Авива и Рабата, подписанном 10 декабря 2020 года. США признали суверенитет североафриканской страны над Западной Сахарой в обмен на нормализацию дипломатических отношений с Израилем. Документ также подразумевал открытие американского консульства в Дахле.

За полгода на бумаге ничего не изменилось в отношении обещаний Трампа. Однако в США плетутся интриги, направленные на подрыв поддержки Вашингтоном Рабата. Об этом пишет издание La Vanguardia.

???????????? El Congreso de EE.UU. frena las promesas de Trump a Marruecos. La comisión de Exteriores, controlada por los demócratas, frena la apertura de un consulado en el Sáhara Occidental y la venta de drones a Rabat. Más información en ⁦@LaVanguardia⁩ https://t.co/Rwtes2SAAl — Beatriz Navarro (@beanavarro) June 13, 2021

Комитет Палаты представителей по иностранным делам, контролируемый демократами, заблокировал на несколько месяцев две ключевые инициативы, содержащиеся в соглашении. Это открытие консульства и продажа властям Марокко вооруженных беспилотников MQ-9B.

Несмотря на поддержку Капитолием соглашений, направленных на сближение Израиля и арабских стран, сделка с Рабатом, включающая продажу оружия, вызвала настороженность у законодателей. Открытие консульства США в Дахле означало бы практические шаги в признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой и подорвало бы усилия по достижению урегулирования путем переговоров в рамках ООН. Комитет по иностранным делам сомневается в необходимости такого диппредставительства на спорной земле. Это же касается и поставок беспилотных летательных аппаратов. В Вашингтоне не хотят продавать североафриканскому королевству передовую военную технику.

О блокировании этих инициатив в Конгрессе до сих пор официально не объявлялось. Однако поступившую информацию подтверждает то, что они заморожены в течение почти пяти месяцев. Госдепартамент не предпринял шагов, чтобы попытаться обойти их или договориться с конгрессменами о компромиссе.

Примечательно, что в феврале 27 сенаторов написали письмо президенту Джозефу Байдену, в котором прямо просили его отменить признание суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Среди подписавших были не только демократы, но и республиканцы.

Госдепартамент на этой неделе опроверг мнение о преемственности нынешней администрацией Белого дома политики Трампа в отношении Северной Африки и Ближнего Востока в целом.

«Есть некоторые важные и очень глубокие разногласия», — сказал представитель ведомства Нед Прайс.

Он добавил, что сейчас ведутся частные консультации по поводу того, как найти постоянное решение.