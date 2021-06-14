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Захарова заявила о лицемерии журналистов, покинувших конференцию по ЧП с Ryanair

Политика
Захарова заявила о лицемерии журналистов, покинувших конференцию по ЧП с Ryanair
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 14 июня. Журналисты BBC в знак протеста отказались участвовать в пресс-конференции по инциденту с самолетом компании Ryanair в Минске. Поведение представителей СМИ осудили в МИД России.

Ранее журналисты BBC покинули мероприятие, сославшись на якобы вынужденное участие в мероприятии арестованного журналиста Романа Протасевича. Власти республики подозревают его в совершении ряда преступлений, также он является одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала ушедших корреспондентов принципиальными лицемерами, передает НСН. Дипломат выразила надежду, что британским журналистам в будущем представится возможность повторить свое заявление на пресс-конференции с Джулианом Ассанжем. Последний в свое время обнародовал сверхсекретные материалы о преступлениях правящих элит.

«Я очень советую всем, кто хочется разобраться в ситуации с посадкой борта ирландской авиакомпании в Белоруссии, посмотреть от начала до конца пресс-конференцию», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Решение об участии Протасевича в общении со СМИ приняли в последний момент. Белорусские власти нашли легальный способ привести его на конференцию, заявили в МИД республики.

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