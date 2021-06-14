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Звезда «Не родись красивой» вспомнила о случае, который предопределил ее будущее

Шоу-бизнес
Звезда «Не родись красивой» вспомнила о случае, который предопределил ее будущее
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 14 июня. Актриса Нелли Уварова активно занимается благотворительностью, чтобы облегчить жизнь детей с особенностями развития. На это звезду подтолкнул случай из собственного детства.

С начала нулевых проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые раньше замалчивались, начали понемногу освещаться. Во многом к снятию табу с этой непростой темы приложили руку и российские звезды. Среди известных артистов благотворительностью активно занимаются Константин Хабенский, Чулпан Хаматова и Нелли Уварова.

Звезда сериала «Не родись красивой» призналась, что ее будущее предопределил один случай, который произошел еще в детстве. Оказалось, что в доме с будущей актрисой жила семья, которая воспитывала особенного ребенка.

Как вспоминает Нелли Уварова, родители практически не выходили на прогулки с мальчиком, опасаясь осуждения и «косых взглядов». Однажды будущая актриса оказалась в одном лифте с этим мальчиком — он вместе с мамой возвращался от врача. По признанию звезды, сначала она испытала жуткий страх.

«Почему? Это навязанный страх. Когда мы зашли в лифт, я увидела на его лице улыбку до ушей, он был очень рад меня видеть, даже попытался обнять», — рассказала Уварова в эфире программы «Однажды».

Актриса подчеркнула, что уже тогда отношение к детям с особенностями развития изменилось. Как и все люди, они хотят любви, заботы и тепла, резюмировала Уварова. Сейчас актриса занимается несколькими проектами, которые помогают особенным детям в творческих начинаниях. В рамках одного из них рисунки детей наносятся в виде принта на футболки.

Недавно Нелли Уварова пришла на программу «Вечерний Ургант». Зрители с трудом узнали в артистке героиню сериала «Не родись красивой». Они обратили внимание, что актриса набрала в весе и предположили, что изменения в фигуре могут быть связаны с беременностью.

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актриса благотворительность уварова
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