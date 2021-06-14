Западные ученые объяснили, от чего зависит рост человека

Москва, 14 июня. Большинство считает, что рост человека предопределяется генами, которые он получает от родителей.

Оказалось, что это не так. На развитие организма влияет множество факторов. В их числе уровень жизни, диета и физические нагрузке. В качестве примера приводится рост младенцев. Дети, появившиеся на свет в 1944 году в Нидерландах во время голода были в среднем на четыре сантиметра ниже других голландцев. Внимание на это обратил эксперт по генетике из Мессинского университета в Италии профессор Саверио Альберти.

К тому же уровень жизни в ряде стран становится выше из года в год. В них более высоким ростом отличаются и граждане, объяснил эксперт по генетике, профессор австралийского университета в Квинсленде Питер Вишер.

Существует несколько факторов, влияющих на продолжительность жизни, объяснил британский врач Мартин Майнер. Первым делом людям стоит ограничить количество потребляемых калорий, а затем обращать внимание на сигналы, которое подает тело.