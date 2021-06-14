Вегетарианская диета может влиять на тяжесть течения COVID-19

Бирмингем, 14 июня. Люди, которые следуют вегетарианским, пескетарианским и веганским диетам, меньше других подвержены развитию средней и тяжелой форм COVID-19, выяснили британские ученые.

Специалисты провели исследование с участием почти 3 тыс. медработников из шести западных стран. Некоторые из них придерживались одного из трех перечисленных типов диет, предусматривающих отказ от мяса. Среди этих добровольцев случаев течения коронавируса в умеренной и тяжелой формах оказалось меньше.

Эксперт в доказательной медицине и питании из Астонского университета Дуэйн Меллор отметил, что слишком полагаться на результаты исследования не стоит. Во-первых, ни один из типов питания не повлиял на саму возможность заражения коронавирусом, то есть, в частности, не снизил ее. Во-вторых, зависимость между определенной диетой и продолжительностью периода болезни так и не была установлена.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе заявили, что легкая форма COVID-19 способствует выработке антител к SARS-CoV-2 на протяжении всей жизни. Вероятность заражения у переболевших сохраняется, но становится крайне низкой, отметили специалисты.