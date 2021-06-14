Целые фрукты способны снизить риск развития сахарного диабета

Мельбурн, 14 июня. Употребление 220 граммов фруктов в день снижает вероятность развития сахарного диабета второго типа, заявили австралийские ученые.

Желательно есть яблоки, советуют специалисты. Ученые из Университета Эдит Коуэн в Перте ознакомились с результатами анализов 7675 участников эксперимента. Среди них оказались те, кто страдает диабетом, ожирением и ведет нездоровый образ жизни.

Выяснилось, что у тех, кто ел фрукты, риск развития рака снизился на 36% в последующие пять лет. К тому же яблоки благотворно повлияли на состояние больных сахарным диабетом. Ученые обнаружили четкую связь между употреб­лением фруктов и чувствительностью к инсулину.

Зарубежные исследователи объяснили, как питаться людям с артритом. Им показана средиземноморская диета. Такой тип питания основан на растительной и цельнозерновой пище. Тем, кто придерживается средиземноморской диеты, следует включить в рацион бобовые, зеленые овощи, ягоды, фрукты.