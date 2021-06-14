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Приложение для борьбы с прокрастинацией появится в России

  /   Обновлено: 14 июня 2021 20:54
Технологии
Приложение для борьбы с прокрастинацией появится в России
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Курск, 14 июня. Российские специалисты разрабатывают приложение Shiva для борьбы с прокрастинацией. Над ним трудятся преподаватели и студенты Юго-Западного государственного университета в Курске.

Приложение потребуется установить на телефон и персональный компьютер. Оно будет аккумулировать временной расход пользователя. После сбора данных нейросеть даст рекомендации, как улучшить продуктивность. К тому же оно поможет проконтролировать выбранную траекторию развития.

«Через 30 дней у Вас появляется виртуальный помощник, который говорит, к примеру: «Помните, вы хотели выучить французский? Пора начинать!»» — рассказал один из разработчиков, пишет газета «Известия».

Врач Екатерина Алаева объяснила, как без особых усилий улучшить свое самочувствие. Достаточно применить «правило 20 минут» ко сну. Например, если человек ложился спать в 00:00, нужно попробовать делать в 23:40. Нужно менять время отхода ко сну раз в неделю.

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