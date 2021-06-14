Сборная Словакии победила Польшу в матче Евро-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. Поединок сборных Польши и Словакии на стадионе «Газпром Арена» завершился со счетом 1:2.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Польши и Словакии прошел в Санкт-Петербурге 14 июня. Счет в игре был открыт на 18-й минуте. Экс-игрок «Зенита» Роберт Мак нанес удар по воротам, мяч попал в штангу и рикошетом от голкипера польской сборной Войцеха Щенсны отскочил в ворота.

После перерыва номинальные хозяева установили равенство на табло. Ворота сборной Словакии поразил Кароль Линетты. На 62-й минуте с поля был удален Гжегож Крыховяк. Полузащитник польской сборной получил вторую желтую карточку за грубый фол и оставил команду в меньшинстве. На 69-й минуте матча Милан Шкриньяр во второй раз вывел Словакию вперед. Его гол в итоге оказался победным. Сборная Словакии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E.

Ранее экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре вошел в тренерский штаб «Ахмата». Ивуариец подписал с грозненским клубом контракт до конца сезона-2021/2022.