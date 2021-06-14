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Поиски пропавшего в Твери школьника увенчались успехом

Происшествия
Поиски пропавшего в Твери школьника увенчались успехом
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Тверь, 14 июня. Сотрудники Следственного комитета вместе с волонтерами в течение суток искали десятилетнего мальчика.

По предварительным данным, несовершеннолетний ушел из дома и не вернулся в положенное время. Обеспокоенные родственники ребенка обратились за помощью к правоохранителям. Однако вскоре школьника удалось найти. Его жизни ничего не угрожает.

Следователи позднее проведут с мальчиком беседу, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Также они узнали, что ребенок ранее сбегал из дома. Позднее правоохранители примут процессуальное решение.

Волонтеры поисково-спасательной организации «ЛизаАлерт» ранее рассказали, что смогли найти пропавшего 71-летнего пенсионера. Мужчина в течение пяти дней блуждал в лесу.

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ребенок ск поиски
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