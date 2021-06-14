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Женевские кондитеры испекли торт по случаю переговоров Путина и Байдена

Политика
Женевские кондитеры испекли торт по случаю переговоров Путина и Байдена
pixabay.com  /  csr_ch

Женева, 14 июня. Кондитеры в Женеве испекли торт в честь предстоящей встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Он оформлен в виде открытки.

Работники кондитерской Christie's Bakery украсили торт надписью «Peace of cake», изображениями флагов стран и характерными символами, сообщили журналисты РИА Новости. Слова можно перевести как «торт мира».

Торт сочетает в себе медовик и красный бархат. По словам кондитеров, таким образом они объединили российскую и американскую культуры.

Также в день переговоров женевский фонтан Же д"О подсветят цветами флагов России и США. Это можно наблюдать с наступлением ночи и до четырех часов утра.

Ранее в Вашингтоне выразили готовность к новым санкциям против Москвы. Об этом сообщает НСН.

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путин сша байден торт
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