Женевские кондитеры испекли торт по случаю переговоров Путина и Байдена

Женева, 14 июня. Кондитеры в Женеве испекли торт в честь предстоящей встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Он оформлен в виде открытки.

Работники кондитерской Christie's Bakery украсили торт надписью «Peace of cake», изображениями флагов стран и характерными символами, сообщили журналисты РИА Новости. Слова можно перевести как «торт мира».

Торт сочетает в себе медовик и красный бархат. По словам кондитеров, таким образом они объединили российскую и американскую культуры.

Также в день переговоров женевский фонтан Же д"О подсветят цветами флагов России и США. Это можно наблюдать с наступлением ночи и до четырех часов утра.

Ранее в Вашингтоне выразили готовность к новым санкциям против Москвы. Об этом сообщает НСН.