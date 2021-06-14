Россиянам объяснили бесполезность детокса

Москва, 14 июня. Различные детокс-диеты стали набирать популярность в последнее время. Однако они могут оказаться бесполезными для некоторых людей.

Существует мнение, что коктейли и смузи очищают организм от шлаков и токсинов. У здорового человека функцию детокса выполняют почки и кишечник, поэтому дополнительная помощь организму не требуется. Результат от подобных диет происходит за счет мочегонных, желчегонных и слабительных эффектов.

Искусственное очищение организма может даже навредить, предупредила врач-гастроэнтеролог Мария Ляпина. Основанный на соках детокс способен спровоцировать нарушение метаболизма, потерю мышечной массы и дефицит витаминов. Для поддержания здоровья достаточно правильно питаться, хорошо спать и заниматься спортом.