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Звезда «Друзей» Кортни Кокс показала редкие снимки с дочерью

Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» Кортни Кокс показала редкие снимки с дочерью
Global Look Press  /  Faye Sadou/AdMedia

Лос-Анджелес, 14 июня. Звезда знаменитого ситкома «Друзья» Кортни Кокс поздравила свою дочь Коко Райли Аркетт с днем рождения. В честь знаменательной даты актриса показала редкие фото.

Исполнительница роли Моники Геллер обратилась к дочери на своей странице в Instagram в день 17-летия девушки. Она оставила для дочери теплые и трогательные слова.

«С 17-летием мою сильную, чувствительную, творческую, любящую, одухотворенную, красивую, талантливую и мудрую Коко. Я тебя так люблю!» — написала звезда «Друзей».

Кокс опубликовала несколько кадров с дочерью, сделанных в разном возрасте. На первом фото можно увидеть маленькую девочку на руках у актрисы, на втором снимке чуть подросшая дочь звезды поет в микрофон, а на третьем позирует в костюме русалки.

Кортни Кокс родила дочь в браке с актером Дэвидом Аркеттом, с которым познакомилась на съемках фильма «Крик». Они поженились в 1999 году и через 11 лет брака объявили о расставании. Окончательно звезда «Друзей» развелась с мужем в 2013 году. Крестной матерью дочери актрисы стала ее коллега по сериалу Дженнифер Энистон.

Кокс ранее повторила танец, который персонажи Моника и Росс Геллеры исполняли в «Друзьях». Вместо актера Дэвида Швиммера с актрисой танцевал певец Эд Ширан.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Друзей» Кортни Кокс показала редкие снимки с дочерью
актриса кокс друзья
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