Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 21:53
21:51
Шоу-бизнес
Слезы Бузовой отольются Губерниеву. Колонка Вадима Манукяна
21:49
Происшествия
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
21:49
Политика
Протасевич высказался по поводу протестных акций в Белоруссии
21:46
Происшествия
Пристройка загорелась в Кировском районе Петербурга
21:46
Спорт
Сборная России по футболу с юмором отреагировала на скандал Бузовой с Губерниевым
21:46
Политика
Протасевич почувствовал себя использованным элементом в политической игре
21:45
Общество
«Это выстрел себе в ногу»: Протасевич оценил санкции Запада против Белоруссии
21:43
Общество
Протасевич сообщил о соблюдении правил при проведении следственных действий
21:33
Общество
Протасевич намерен привиться от коронавируса «Спутником V» в СИЗО
21:33
Весь мир
Парламент Нигерии заявил об огромных убытках местных бизнесменов после запрета Twitter
Все новости

Сатановский предложил Украине «уши мертвого осла» вместо доли от «СП-2»

Политика
Сатановский предложил Украине «уши мертвого осла» вместо доли от «СП-2»
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 14 июня. Уши мертвого осла — единственное, на что может рассчитывать Киев после требований сделать его совладельцем газопровода «Северный поток — 2», заявил политолог Евгений Сатановский.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник призвал отдать Украине часть акций компании — оператора проекта. По его словам, доли в размере от пяти до десяти процентов должно хватить для компенсации убытков от строительства и запуска «Северного потока — 2», сообщает НСН.

Предложение вызвало шквал критики и в очередной раз доказало непробиваемую наглость украинского руководства, отметил Сатановский. Он пришел в недоумение от требований возместить ущерб, к которому в действительности Россия не причастна. Поведение Киева заслуживает «хорошего пинка под копчик» правящей элиты, считает эксперт.

«От мертвого осла уши, которые можно будет получить у Пушкина — именно то, что Украина может иметь в качестве своей доли от «Северного потока — 2». И тут ей даже бартер не поможет. Хоть пускай в обмен всю Украину в залог предлагают», — говорится в заявлении политолога в Telegram-канале.

Подобные причуды Киева показывают его уверенность в том, что Россия обязана содержать Украину. Но на каких основаниях звучат эти требования — не ясно. Москва не должна обеспечивать сопредельное государство, ей и без этого есть куда потратить средства, подчеркнул Сатановский.

Своим поведением украинские власти показывают «паразитический характер». Об этом в комментарии к инициативе Бортника заявил сенатор Алексей Пушков.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сатановский предложил Украине «уши мертвого осла» вместо доли от «СП-2»
украина сатановский северный поток 2
Комментировать
Эксклюзив
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 99411 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 68234 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 56842 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 43736 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 41575 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru