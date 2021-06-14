Сатановский предложил Украине «уши мертвого осла» вместо доли от «СП-2»

Москва, 14 июня. Уши мертвого осла — единственное, на что может рассчитывать Киев после требований сделать его совладельцем газопровода «Северный поток — 2», заявил политолог Евгений Сатановский.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник призвал отдать Украине часть акций компании — оператора проекта. По его словам, доли в размере от пяти до десяти процентов должно хватить для компенсации убытков от строительства и запуска «Северного потока — 2», сообщает НСН.

Предложение вызвало шквал критики и в очередной раз доказало непробиваемую наглость украинского руководства, отметил Сатановский. Он пришел в недоумение от требований возместить ущерб, к которому в действительности Россия не причастна. Поведение Киева заслуживает «хорошего пинка под копчик» правящей элиты, считает эксперт.

«От мертвого осла уши, которые можно будет получить у Пушкина — именно то, что Украина может иметь в качестве своей доли от «Северного потока — 2». И тут ей даже бартер не поможет. Хоть пускай в обмен всю Украину в залог предлагают», — говорится в заявлении политолога в Telegram-канале.

Подобные причуды Киева показывают его уверенность в том, что Россия обязана содержать Украину. Но на каких основаниях звучат эти требования — не ясно. Москва не должна обеспечивать сопредельное государство, ей и без этого есть куда потратить средства, подчеркнул Сатановский.

Своим поведением украинские власти показывают «паразитический характер». Об этом в комментарии к инициативе Бортника заявил сенатор Алексей Пушков.