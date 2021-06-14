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Китай задействует на пекинском параде истребители J-20 с российскими двигателями

Армия
Китай задействует на пекинском параде истребители J-20 с российскими двигателями
wikipedia.org  /  Alert5 / CC BY-SA 4.0

Пекин, 14 июня. Китай принял решение запустить на военном параде в Пекине истребители J-20 с российскими двигателями, сообщают местные СМИ.

ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводят подготовку к параду в Пекине. Мероприятие посвящено юбилею Компартии КНР. В репетиции было задействовано около 14 тысяч военнослужащих. В авиационной части примут участие истребители пятого поколения J-20.

Однако самолеты будут оснащены двигателями АЛ-31Ф российского производства. Однако некоторое время назад китайские СМИ заявляли о решении проблем с отечественными силовыми установками WS-10 и WS-15. Решение поставить узлы из РФ говорит о недоверии к собственным разработкам.

Индийские аналитики ранее сообщили об испытаниях китайских стелс-бомбардировщиков Xian H-20. Они тестировались неподалеку от границы с Индией. Также ВМС Китая провели военные учения в Южно-Китайском море, передает RT.

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китай парад j-20 АЛ-31Ф
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