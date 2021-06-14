В Кирове школьница пострадала из-за прорыва теплосети

Киров, 14 июня. При прорыве теплосети на улице Северо-Садовой 10-летняя девочка получила ожоги. Ребенок доставлен в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Департамент городского хозяйства начал проверку по факту ЧП, сообщили в администрации города. В ближайшее время Ростехнадзор проведет внеплановую проверку по соблюдению Кировскими тепловыми сетями требований безопасности при эксплуатации производственных объектов.

Теплоснабжающая компания готова оказать любую помощь в лечении и восстановлении пострадавшей девочки, заявили в пресс-службе организации.

По завершении следственных действий на месте инцидента поврежденные трубы будут заменены.

Прорыв трубы оставил без воды более 50 тыс. человек в Смоленской области.