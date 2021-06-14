Общественники Африки составили план по урегулированию спора вокруг плотины «Возрождение»

Каир, 14 июня. Три общественных организации Африки подготовили совместную инициативу «Нил за Мир» для разрешения тупиковой ситуации по эксплуатации плотины «Возрождение» (Хидасэ). Разработанный план учитывает сохранение прав Египта, Судана и Эфиопии на водные ресурсы реки.

Председатель группы НПО на Африканском континенте Кофи Канкам провел презентацию в Каире перед министром ирригации, членами Палаты представителей, а также суданского, эфиопского, угандийского и кенийского послов. Он рассказал о намерении активистов провести ряд встреч с официальными лицами Африканского союза, ЕС, ООН и США с целью мобилизовать международное сообщество присоединиться к обсуждению сложившейся проблемы.

«Мы хотим познакомить их с этой инициативой и выслушать их точку зрения, а также подчеркнуть необходимость разработки юридически обязывающих рамок, сохраняющих права всех государств», — заявил он.

Федеральное агентство новостей /

«Нил за Мир» подразумевает под собой приостановку второго заполнения плотины «Возрождение» на то время, пока Египет, Судан и Эфиопия не заключат юридически обязывающее соглашение, гарантирующее право трех народов на водные ресурсы реки. Каир и Хартум, в свою очередь, должны компенсировать Аддис-Абебе энергетический ущерб, который она понесет из-за задержки запуска работы дамбы.

Президент фонда «MAAT» за мир, развитие и права человека Айман Окейль заявил, что эта инициатива не направлена на то, чтобы препятствовать процессу развития в Эфиопии, пока он не наносит ущерба правам народов Египта и Судана.

По его словам, Аддис-Абеба со своей стороны обязана прекратить второе наполнение Хидасэ в качестве демонстрации доброй воли по отношению к народам Каира и Хартума.

«Египет, Судан и международное сообщество должны поддержать Эфиопию в ее процессе развития, особенно в энергетических проектах и, в случае необходимости, компенсировать ей ущерб», — отметил Окейль.

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Основатель и президент Организации экологических инициатив по устойчивому развитию Республики Судан Ханан Муддатир указал на недостатки переговорного процесса за последние десять лет. По его словам, необходимо подключить организации гражданского общества в трехсторонний диалог.

«Каир, Хартум и Аддис-Абеба должны как можно скорее вернуться за стол переговоров и искать решения в рамках международных договоров и пактов. Жизнь людей не подлежит обсуждению», — подытожил третий автор инициативы «Нил за Мир».

Около 95% от 100-миллионого населения Египта зависят от истоков реки Голубого Нила. В Судане также могут пострадать от засухи более 20 млн граждан. Именно поэтому они добиваются соглашения с Эфиопией по регулированию эксплуатации плотины «Возрождение». О возможных последствиях спора по дамбе подробно рассказал автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Битва за воду» международной редакции Федерального агентства новостей.