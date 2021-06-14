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Общественники Африки составили план по урегулированию спора вокруг плотины «Возрождение»

Африка
Общественники Африки составили план по урегулированию спора вокруг плотины «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Каир, 14 июня. Три общественных организации Африки подготовили совместную инициативу «Нил за Мир» для разрешения тупиковой ситуации по эксплуатации плотины «Возрождение» (Хидасэ). Разработанный план учитывает сохранение прав Египта, Судана и Эфиопии на водные ресурсы реки.

Председатель группы НПО на Африканском континенте Кофи Канкам провел презентацию в Каире перед министром ирригации, членами Палаты представителей, а также суданского, эфиопского, угандийского и кенийского послов. Он рассказал о намерении активистов провести ряд встреч с официальными лицами Африканского союза, ЕС, ООН и США с целью мобилизовать международное сообщество присоединиться к обсуждению сложившейся проблемы.

«Мы хотим познакомить их с этой инициативой и выслушать их точку зрения, а также подчеркнуть необходимость разработки юридически обязывающих рамок, сохраняющих права всех государств», — заявил он.

Общественники Африки составили план по урегулированию спора вокруг плотины «Возрождение»
Федеральное агентство новостей  / 

«Нил за Мир» подразумевает под собой приостановку второго заполнения плотины «Возрождение» на то время, пока Египет, Судан и Эфиопия не заключат юридически обязывающее соглашение, гарантирующее право трех народов на водные ресурсы реки. Каир и Хартум, в свою очередь, должны компенсировать Аддис-Абебе энергетический ущерб, который она понесет из-за задержки запуска работы дамбы.

Президент фонда «MAAT» за мир, развитие и права человека Айман Окейль заявил, что эта инициатива не направлена на то, чтобы препятствовать процессу развития в Эфиопии, пока он не наносит ущерба правам народов Египта и Судана.

По его словам, Аддис-Абеба со своей стороны обязана прекратить второе наполнение Хидасэ в качестве демонстрации доброй воли по отношению к народам Каира и Хартума.

«Египет, Судан и международное сообщество должны поддержать Эфиопию в ее процессе развития, особенно в энергетических проектах и, в случае необходимости, компенсировать ей ущерб», — отметил Окейль.

Общественники Африки составили план по урегулированию спора вокруг плотины «Возрождение»
twitter.com  / @AbiyAhmedAli

Основатель и президент Организации экологических инициатив по устойчивому развитию Республики Судан Ханан Муддатир указал на недостатки переговорного процесса за последние десять лет. По его словам, необходимо подключить организации гражданского общества в трехсторонний диалог.

«Каир, Хартум и Аддис-Абеба должны как можно скорее вернуться за стол переговоров и искать решения в рамках международных договоров и пактов. Жизнь людей не подлежит обсуждению», — подытожил третий автор инициативы «Нил за Мир».

Около 95% от 100-миллионого населения Египта зависят от истоков реки Голубого Нила. В Судане также могут пострадать от засухи более 20 млн граждан. Именно поэтому они добиваются соглашения с Эфиопией по регулированию эксплуатации плотины «Возрождение». О возможных последствиях спора по дамбе подробно рассказал автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Битва за воду» международной редакции Федерального агентства новостей.

Общественники Африки составили план по урегулированию спора вокруг плотины «Возрождение»
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Африка / Общественники Африки составили план по урегулированию спора вокруг плотины «Возрождение»
египет африка эфиопия судан нил за мир
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