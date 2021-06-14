Фондовые площадки по всему миру начали неделю с роста

Москва, 14 июня. Торговая неделя началась позитивно для трейдеров по всему миру: большинство крупных фондовых площадок росли в этот понедельник.

Азиатские площадки первыми подошли к окончанию торгового дня. Nikkei вырос на 0,73% за время сессии, тогда как KOSPI увеличился на 0,09%. Однако, Китай и Гонконг не принимали участия в торгах из-за своих народных праздников, пишет портал «Финам».

Европейские рынки также оказались в «зеленом поле». Прирост в диапазоне от 0,25% до 0,37% продемонстрировали индексы FTSE, CAC и DAX. Специалисты говорят, что результаты превзошли ожидания большинства трейдеров.

На российском рынке растет индекс Мосбиржи, РТС также прибавляет 0,02% и составляет 1678,87 пункта. Политические новости благоприятно повлияли на отечественный рынок ценных бумаг: инвесторы расценивают готовность президентов к диалогу как сигнал, что санкции не будут усугубляться.

Мосбиржа сегодня продолжает работу в привычном порядке. Объявленные выходные не распространились на торговую площадку.