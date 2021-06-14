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Ксения Бородина обвинила отца в неудачах с мужчинами

Шоу-бизнес
Ксения Бородина обвинила отца в неудачах с мужчинами
Pr Scr instagram.com  /  @borodylia

Москва, 14 июня. Известная российская телеведущая и блогер Ксения Бородина заявила, что всегда мечтала об отце, который бы заботился о ней и безгранично любил.

Родители Бородиной развелись, когда ей был всего лишь годик. Она всегда жаловалась на нехватку внимания со стороны отца Кима Амоева. По словам телеведущей, именно папа является самым важным человеком в жизни маленькой девочки.

«Это ее (девочки. — Прим. ред.) первый образ мужчины, на основе которого она в будущем будет выбирать себе мужа», — написала звезда телевидения в Instagram.

Бородина обижалась на своего отца даже после его смерти. В итоге она обратилась к психологам, чтобы проработать детские травмы. Она обвинила отца в своих неудачах с мужчинами. Но лучше всего было простить родителя, чтобы «освободиться от тяжести» и расчистить путь для новых отношений.

«Полностью с вами согласна, но это так сложно простить и всей душой отпустить»;

«Я тоже выросла без отца и понимаю, что это очень повлияло на мои взаимоотношения с мужчинами», — написали пользовательницы.

На фоне слухов о расставании с супругом Курбаном Омаровым журналисты стали внимательно наблюдать за Ксенией Бородиной. Однако звезда никак не комментирует информацию о возможном разводе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Бородина обвинила отца в неудачах с мужчинами
отец бородина Курбан Омаров
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