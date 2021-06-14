Губерниев отреагировал на истерику и оскорбления Бузовой в эфире «Матч ТВ»

Нашумевший эфир телеканала «Матч ТВ» уже успел разлететься на цитаты и мемы. Эту трансляцию зрители запомнят надолго благодаря спору между спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и поющей ведущей Ольгой Бузовой, который закончился слезами артистки. В разговоре с корреспондентом ФАН Губерниев прокомментировал ситуацию с Бузовой в эфире.

В первый день лета Ольга Бузова поделилась с поклонниками неожиданной новостью. Знаменитость сообщила, что станет арбитром на чемпионате Европы по футболу. Певица призналась, что футбол в ее жизни занимает далеко не последнее место, кроме того, она ярый болельщик российской сборной.

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Видимо, это и послужило причиной ее появления в эфире спортивного канала, где ведущие хотели обсудить с Ольгой именно футбол. Однако все оказалось не так просто. С первого вопроса Дмитрия Губерниева девушка разнервничалась и в итоге впала в истерику. Однако сам Губерниев эфиром остался доволен.

«Хочу сказать, что она (Бузова. — Прим. ФАН) держалась до самого конца. Молодец. Это исторический эфир, и все счастливы», — говорит ведущий.

В порыве гнева исполнительница хита «Мало половин» начала сыпать обвинениями в сторону Губерниева, называть его хамом. И даже вспомнила некий давний конфликт со спортивной знаменитостью. Однако комментатор опроверг ее заявление.

«У меня нет никакого конфликта, я просто периодически пишу в соцсети. Когда она каталась на льду с Соловьевым, я как спортивный комментатор оставлял свои какие-то отзывы. Не знаю, почему она решила, что у нас с ней какой-то конфликт. Если я чем-то обидел, я этого не хотел делать. Я надеялся, что она, как человек, влюбленный в футбол и в театр, поддержит наш разговор. Не сомневаюсь, что мы с Олей еще встретимся в эфире», — отмечает ведущий.

Агентство городских новостей Москва /

Точкой кипения Ольги Бузовой в эфире «Матч ТВ» стал вопрос о коньяке, который ей задал Губерниев. Но собеседник ФАН лишь дал отсылку к повести шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» со словами: «Это была шутка!»

Ранее звезда скандального реалити-шоу «Дом-2», певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками в Instagram провокационным видео. Поклонники взмолились с просьбой отключить ей интернет.