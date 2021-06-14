Москва, 14 июня. Стремления российского лидера Владимира Путина развивать космическое партнерство РФ и США являются здравыми и взвешенными, считает бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин.

Слухи о том, что Москва готовится прекратить сотрудничество с Вашингтоном в космосе, было опровергнуто президентом России Владимиром Путиным в ходе интервью с журналистами американского телеканала NBC. Он подчеркнул, что РФ заинтересована в продолжении совместной деятельности с американцами в области освоения космического пространства. Позиция российского лидера в этом вопросе является абсолютно правильной, поддержал российского лидера бывший ракетостроитель, а ныне популярный блогер Дмитрий Конаныхин в комментарии для издания «ПолитРоссия».

«Думаю, что это абсолютно здравое заявление. Почему мы должны ни с того ни с сего «бить горшки» с крупнейшей инженерной страной мира, обладающей кучей технологий?», — считает эксперт.

Разногласия между двумя крупнейшими державами мира приводят к замедлению прогресса в космической отрасли, уверен блогер. По его словам, если Россия и США объединят усилия, то обе страны смогут добиться значительных успехов в космосе. Пока Запад раздувает «русского монстра», глава РФ следует более конструктивным путем, заявил Конаныхин. Он подчеркнул, что Путин вежливо дал выбор Вашингтону, в рамках которого американцы могут пересмотреть свою позицию или продолжить конфронтацию.

Ранее российский лидер заявил, что милитаризация космического пространства недопустима. Он подчеркнул, что нельзя переносить боевые действия в космос. Путин также высказался и о заинтересованности России в МКС, которая зависит от интереса к этому проекту со стороны западных государств.