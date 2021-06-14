Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 21:52
21:49
Происшествия
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
21:49
Политика
Протасевич высказался по поводу протестных акций в Белоруссии
21:46
Происшествия
Пристройка загорелась в Кировском районе Петербурга
21:46
Спорт
Сборная России по футболу с юмором отреагировала на скандал Бузовой с Губерниевым
21:46
Политика
Протасевич почувствовал себя использованным элементом в политической игре
21:45
Общество
«Это выстрел себе в ногу»: Протасевич оценил санкции Запада против Белоруссии
21:43
Общество
Протасевич сообщил о соблюдении правил при проведении следственных действий
21:33
Общество
Протасевич намерен привиться от коронавируса «Спутником V» в СИЗО
21:33
Весь мир
Парламент Нигерии заявил об огромных убытках местных бизнесменов после запрета Twitter
21:30
Весь мир
Власти ЦАР занялись восстановлением государственного университета Банги
Все новости

Конаныхин поддержал Путина в стремлении «не бить горшки» с США в космосе

Политика
Конаныхин поддержал Путина в стремлении «не бить горшки» с США в космосе
pixabay.com

Москва, 14 июня. Стремления российского лидера Владимира Путина развивать космическое партнерство РФ и США являются здравыми и взвешенными, считает бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин.

Слухи о том, что Москва готовится прекратить сотрудничество с Вашингтоном в космосе, было опровергнуто президентом России Владимиром Путиным в ходе интервью с журналистами американского телеканала NBC. Он подчеркнул, что РФ заинтересована в продолжении совместной деятельности с американцами в области освоения космического пространства. Позиция российского лидера в этом вопросе является абсолютно правильной, поддержал российского лидера бывший ракетостроитель, а ныне популярный блогер Дмитрий Конаныхин в комментарии для издания «ПолитРоссия».

«Думаю, что это абсолютно здравое заявление. Почему мы должны ни с того ни с сего «бить горшки» с крупнейшей инженерной страной мира, обладающей кучей технологий?», — считает эксперт.

Разногласия между двумя крупнейшими державами мира приводят к замедлению прогресса в космической отрасли, уверен блогер. По его словам, если Россия и США объединят усилия, то обе страны смогут добиться значительных успехов в космосе. Пока Запад раздувает «русского монстра», глава РФ следует более конструктивным путем, заявил Конаныхин. Он подчеркнул, что Путин вежливо дал выбор Вашингтону, в рамках которого американцы могут пересмотреть свою позицию или продолжить конфронтацию.

Ранее российский лидер заявил, что милитаризация космического пространства недопустима. Он подчеркнул, что нельзя переносить боевые действия в космос. Путин также высказался и о заинтересованности России в МКС, которая зависит от интереса к этому проекту со стороны западных государств.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Конаныхин поддержал Путина в стремлении «не бить горшки» с США в космосе
путин россия сша космос конаныхин
Комментировать
Эксклюзив
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
Калининградец обчистил сумку бригады скорой помощи на экстренном вызове
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 98966 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 68196 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 56688 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 43636 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 41509 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru