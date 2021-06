Исторические выборы в Чили: успех левоцентристов при рекордно низкой явке

Сантьяго, 14 июня. В Чили после обработки результатов второго тура губернаторских выборов левоцентристы празднуют триумф: им удалось одержать победу в 10 из 16 регионов страны.

Блок Конституционное единство (UC), в который вошли Социалистическая, Радикальная, Христианско-демократическая и Прогрессивная партии, а также движение «За демократию» и Партия граждан после двух туров региональных выборов одержал убедительную победу. Кроме 10 регионов UC будет управлять и в столице, где с 52,7% голосов победил кандидат от Христианско-демократической партии Клаудио Оррего. Стоит отметить, что против него выступал Карина Олива, представитель партии «Широкий фронт», придерживающейся более радикальных левых взглядов.

Состоявшиеся в Чили выборы губернаторов стали первыми выборами, на которых граждане смогли выбрать представителей региональной власти, которые раньше назначались правительством. Тем не менее, чилийцы без энтузиазма отнеслись к появившейся у них возможности выбрать местную власть: по официальным данным лишь 19,6% зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании. Это стало рекордно низкой явкой с 1990 года, когда страна провела первые выборы, освободившись от власти Аугусто Пиночета.

Chile starts second round of regional governor elections, which for the first time will be chosen by popular vote, as the country continues to grapple with COVID-19 pandemic https://t.co/fi8Wn87xqt pic.twitter.com/DlrrICIlS7

По этому показателю прошедшие выборы побили антирекорд муниципальных выборов 2016 года, голосовать на которые пришло 34,9% чилийцев.

Тем не менее, политические оппоненты CU взяли власть в 6 регионах страны: правые возглавят четыре региона, а в Арукании, где периодически происходят столкновения с индейцами, к власти пришел независимый кандидат Лучиано Ривас, поддерживаемый ультраправыми силами. Социалистическая партия «Общины» возглавит регион Тарапака.

Chileans in 13 of the country’s 16 regions voted on Sunday in the second round of the regional elections. It was yet another marked by low turnout, competing right-wing candidates lost the elections except for the Araucanía region. #Elecciones2021CLhttps://t.co/klgx0aUK2y pic.twitter.com/kPQnBwHDgC