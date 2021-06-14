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Исторические выборы в Чили: успех левоцентристов при рекордно низкой явке

Латинская Америка
Исторические выборы в Чили: успех левоцентристов при рекордно низкой явке
PrScr Twitter  /  @NewsLatinPress

Сантьяго, 14 июня. В Чили после обработки результатов второго тура губернаторских выборов левоцентристы празднуют триумф: им удалось одержать победу в 10 из 16 регионов страны.

Блок Конституционное единство (UC), в который вошли Социалистическая, Радикальная, Христианско-демократическая и Прогрессивная партии, а также движение «За демократию» и Партия граждан после двух туров региональных выборов одержал убедительную победу. Кроме 10 регионов UC будет управлять и в столице, где с 52,7% голосов победил кандидат от Христианско-демократической партии Клаудио Оррего. Стоит отметить, что против него выступал Карина Олива, представитель партии «Широкий фронт», придерживающейся более радикальных левых взглядов.

«Мы принимаем этот триумф с большим смирением и огромным чувством ответственности. Поднять столичный регион после пандемии будет очень сложной задачей», — заявил Оррего после новости о своей победе.

Исторические выборы

Состоявшиеся в Чили выборы губернаторов стали первыми выборами, на которых граждане смогли выбрать представителей региональной власти, которые раньше назначались правительством. Тем не менее, чилийцы без энтузиазма отнеслись к появившейся у них возможности выбрать местную власть: по официальным данным лишь 19,6% зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании. Это стало рекордно низкой явкой с 1990 года, когда страна провела первые выборы, освободившись от власти Аугусто Пиночета.

По этому показателю прошедшие выборы побили антирекорд муниципальных выборов 2016 года, голосовать на которые пришло 34,9% чилийцев.

Поражение, но не разгром

Тем не менее, политические оппоненты CU взяли власть в 6 регионах страны: правые возглавят четыре региона, а в Арукании, где периодически происходят столкновения с индейцами, к власти пришел независимый кандидат Лучиано Ривас, поддерживаемый ультраправыми силами. Социалистическая партия «Общины» возглавит регион Тарапака.

Лидер «Широкого фронта» Карина Олива, несмотря на поражение на выборах в столице, заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее, сказав, что его блок «вырос» и важно сохранить единство, силу и организованность, но прежде всего убежденность в том, что регион и страна могут быть гораздо более справедливыми и демократическими.

Тенденция, однако

Выборы губернаторов в Чили закрепили наметившуюся в Латинской Америке тенденцию: политические силы, придерживающиеся правой идеологии, потерпели очередное поражение в регионе. Результаты выборов в Боливии и Перу доказывают, что позиции левых сил в регионе сильны. Тем не менее, говорить о «левом повороте» в Чили не очень уместно, учитывая скромные успехи социалистов.

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