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Палата представителей Ливии 15 июня обсудит законопроект о госбюджете на 2021 год

Ливия
Палата представителей Ливии 15 июня обсудит законопроект о госбюджете на 2021 год
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Тобрук, 14 июня. Палата представителей Ливии провела официальное заседание во главе со спикером Агилой Салехом. Парламентарии рассмотрели обновленный законопроект о госбюджете на 2021 год со внесенными поправками и механизм выбора суверенных должностей.

Накануне премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба встретился с членами Комитета по планированию, финансам и общему бюджету Палаты представителей. Они обсудили коррективы к документу, регулирующему доходы и расходы казны. В беседе также участвовали первый заместитель главы ведомства Фаузи аль-Нуайри и министры финансов, транспорта и местного самоуправления государства по делам беженцев.

Абд аль-Хамид Дабиба заявил, что законопроект составлен после многолетнего институционального разделения и учитывал новые учреждения и вытекающие из них функции, а также всеобъемлющий план развития для всех регионов Ливии.

Палата представителей Ливии 15 июня обсудит законопроект о госбюджете на 2021 год
twitter.com  / @Dabaibahamid

Члены комитета в свою очередь озвучили замечания, которые заключались в следующем:

  • Правительство должно представить единый законопроект о заработной плате и устранить различия в ее размере между сотрудниками государственного сектора;
  • Упорядочить интеграцию и согласованность бюджетной, торговой и денежно-кредитной политики;
  • Решить проблему инфляции: восстановить и укрепить ливийский динар путем проведения фундаментальных реформ, включая сокращение бюджетных расходов и увеличение доходов;
  • Представить план по справедливому распределению программ и проектов развития между всеми регионами страны;
  • Рассмотреть вопрос об отмене положения о чрезвычайной ситуации и разработать прозрачный механизм распределения бюджетных резервов;
  • Обязать Центральный банк Ливии периодически пересматривать обменный курс динара по отношению к иностранным валютам.

Депутат Абу Бакр Саид подтвердил, что Правительство национального единства одобрило вышеперечисленные замечания и внесло коррективы в законопроект. Документ передан на рассмотрение Палаты представителей Ливии.

В результате заседания парламентарии решили перенести на вторник, 15 мая, обсуждение обновленного закона о госбюджете из-за ряда разногласий по некоторым пунктам.

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