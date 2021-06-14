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Алексей Игонин: Для России после поражения от бельгийцев ничего не изменилось

Спорт
Алексей Игонин: Для России после поражения от бельгийцев ничего не изменилось
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

В День России, 12 июня, сборная России по футболу провела свой первый матч на стартовавшем в 11 европейских городах чемпионате Европы. Наши футболисты на домашнем поле встречались с лидером рейтинга УЕФА, одним из главных фаворитов Евро-2020 — командой Бельгии.

Российская сборная уступила бельгийцам со счетом 0:3. Впечатление от игры так себе, но, объективно говоря, на победу рассчитывать в этом матче нашим футболистом было сложно. Перед Евро мы все были воодушевлены, но это дело все-таки предстартовое.

Следующий матч, который пройдет в Петербурге против команды Финляндии, впервые отобравшейся на европейское первенство, нам нужно обязательно выиграть. Это, пожалуй, единственная возможность не просто реабилитироваться, но и набрать очки, показать свой класс и пробиться в следующую стадию турнира.

Что касается команды Дании, то она по логике, да и по статистике сильнее финнов. Датчане проиграли Финляндии, но нанесли 23 удара по воротам соперника, а финны — только один. Здесь мог сказаться фактор первого матча. Часто можно видеть, что команда-фаворит на крупном турнире теряет очки в стартовой встрече или вовсе ее проигрывает. Так бывает.

Положение нашей сборной остается таким же, какое оно было перед чемпионатом. По большому счету для российских футболистов ничего после проигрыша бельгийцам не изменилось. Может быть, кто-то разочаровался, так как думал, что уровень нашего футбола выше, но на самом деле мы показываем именно свой футбол. Если посмотреть на выступления российских клубов в Лиге чемпионов и на других крупных турнирах, то здесь все понятно — мы пока не дотягиваем до уровня топ-сборной.

Алексей Игонин: Для России после поражения от бельгийцев ничего не изменилось
Global Look Press  / Maksim Konstantinov

Наша сборная достаточно интересно и конкурентоспособно выступила на чемпионате мира. В матче с бельгийцами команда России не смогла продемонстрировать игру трехгодичной давности. Также у россиян наблюдаются большие проблемы с составом — у главного тренера сборной Станислава Черчесова просто нет игроков. Мало того, что нам приходится натурализовывать иностранных игроков, чтобы они играли в сборной, так сейчас у нас нет футболистов, которые могут качественно играть в обороне. Это большая проблема. На сегодняшний день у нас минус три футболиста на Евро, которые могут играть в обороне. Я думаю, для любой сборной минус три игрока после первого матча — большая проблема.

Ранее я рассказывал, что нашей сборной, чтобы выйти из группы, необходимо в каждой игре выкладываться по полной программе, как если бы этот матч был последним. Нужно настраиваться так, будто у нас всего одна игра. Это — наше реальное преимущество. Если мы будем настраиваться по-другому, позволим себе раскачку, можем вообще не успеть заскочить в этот поезд.

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Все новости / Спорт / Алексей Игонин: Для России после поражения от бельгийцев ничего не изменилось
футбол спорт сборная россии чемпионат европы по футболу евро-2020 алексей игонин
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