Селфи-палка — девайс недорогой, но такой практичный! С ним и в путешествии, и на вечеринке можно фотографироваться сколько угодно. И просить кого-то: «Сфотографируйте нас, пожалуйста», — уже не нужно. Достаточно установить смартфон в специальный держатель, выдвинуть стик на нужную длину и нажать кнопку. Снимок готов!

Но иногда монопод для селфи становится причиной головной боли. То он не срабатывает в самый нужный момент, то складывается или проворачивается под весом смартфона. Почему это происходит? Как выбрать модель, в которой не будет подводных камней? И на какие модели от известных и не очень брендов стоит обратить внимание? Об этом читайте в обзоре ФАН.

Особенности селфи-палки

Конструкция моноподов проста. Их главный элемент — телескопическая трубка, которая состоит из секций и выдвигается на разную длину. Производитель указывает в спецификациях минимальную и максимальную. Первая может составлять 13–17 см, а вторая — более метра. Чем длиннее трубка — тем лучше, так как больше объектов поместится в кадр, а на групповых снимках крайние люди не будут искажены.

Оптимальные габариты

Длина требует и особой сноровки от пользователя: трубка более метра оказывается тяжелой, пользоваться ею не слишком удобно. Поэтому оптимальная длина трубки монопода — 0,6–0,8 метра. Такой не заставит руку предательски дрожать во время съемки.

Система складывания

При покупке нужно обязательно проверить телескопический механизм: чем плотнее элементы входят друг в друга, тем лучше. Если по краю трубки проходит желобок, это хорошо: благодаря ему элементы палки не будут прокручиваться под весом смартфона. Но если соседние желобки не совпадают, а при складывании приходится с силой вставлять их на место, от покупки стоит отказаться. Такой монопод для селфи вызовет только раздражение при использовании.

Крепеж для смартфона

Венчает телескопическую ручку держатель для смартфона. Качество крепежа — первый момент, на который стоит обращать внимание. От его надежности зависит, не выпадет ли телефон, когда вы будете делать яркий кадр у бассейна или на краю обрыва.

Крепеж должен оснащаться плотными пружинами. Чтобы разжать его, нужно приложить усилия. Боковые части должны быть оснащены упругими накладками — из резины или силикона. В таком держателе смартфон будет в безопасности, а плотное крепление не повредит его корпус.

Факт. Система регулировки фиксатора крепежа открывает больше возможностей для съемки. Она позволяет наклонять смартфон под любым углом.

Федеральное агентство новостей /

Виды моноподов для селфи

Различают модели по типу соединения со смартфоном. Оно может быть проводным и беспроводным. Тип соединения не влияет на качество съемки, он определяет удобство использования девайса, а также накладывает определенные требования по его обслуживанию.

Селфи-палка с проводом

Соединение осуществляется через небольшой шнур, который вставляется в отверстие для гарнитуры в корпусе смартфона. Такое соединение надежно: монопод мгновенно передает команды пользователя. Чтобы сделать кадр, достаточно лишь нажать на кнопку на ручке селфи-палки.

Преимущество проводных моделей также в том, что их не нужно заряжать. Они питаются от аккумулятора телефона в момент подключения. При этом батарею садят не сильно, поэтому удобны в поездках. Их единственный существенный недостаток — выборочная совместимость с операционными системами смартфонов. Селфи-палка для iOS не будет соединяться с телефоном на Android, и наоборот. Поэтому при выборе проводной модели нужно уточнить, на какую операционную систему она ориентирована.

Селфи-палка беспроводная

Беспроводное соединение осуществляется посредством модуля Bluetooth. Он находится в корпусе монопода и отвечает за передачу данных. Отсутствие проводов удобно: чтобы сделать кадр, достаточно вставить смартфон в зажим и включить Bluetooth в устройстве и в моноподе.

Селфи-палка Bluetooth может стать удобным решением для больших смартфонов, подсоединение которых через шнур невозможно. Или вариантом для тех, кто не хочет видеть никаких дополнительных проводков на моноподе: беспроводные модели выглядят более современными и аккуратными.

При этом нужно быть готовым к недостаткам, которые есть у Bluetooth-моделей. Их нужно заряжать, как и смартфон. Конечно, реже, но, если забыть это сделать перед поездкой, о хороших фотографиях тоже придется забыть. Активный модуль Bluetooth на телефоне сильно разряжает батарею, а в холодное время года это и вовсе происходит стремительно.

Селфи-палка с пультом

Она тоже соединяется со смартфоном по Bluetooth и обладает теми же плюсами и недостатками. Ее существенное отличие в том, что кнопка находится не на корпусе монопода, а на небольшом выносном пульте. Такая конфигурация позволяет пользователю закрепить смартфон на основании, отойти на нужное расстояние и нажать на кнопку в удобный момент. Удаленность от смартфона при этом определяется не длиной селфи-палки, а желанием пользователя.

Совет. Чтобы оценить достоинства селфи-палки с пультом, стоит выбирать модели с ручкой трипод. У нее есть три выдвижные ножки, которые превращают монопод в полноценный устойчивый штатив.

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С кнопкой или без

Самые дешевые модели на рынке — бескнопочные, но они же — самые неудобные. Чтобы сделать фото, пользователю приходится ждать автоматического срабатывания затвора. Такой режим отложенного старта неудобен там, где важно захватить яркую эмоцию, например сказать «чи-и-и-з» и «щелкнуть» с таким моноподом не получится.

Селфи-палка с кнопкой позволяет фотографировать в тот момент, когда это нужно пользователю. Ждать автоматического срабатывания затвора не нужно. Нажимать кнопку можно сколько угодно и когда угодно. По этой причине кнопочные модели сегодня уверенно вытесняют с рынка бескнопочные.

С дополнительными опциями

Есть действительно полезные опции, которые включают в функционал селфи-палок производители. Одна из них — наличие нескольких кнопок на корпусе или пульте. Если кнопка одна, настраивать режим съемки фото или видео приходится на смартфоне. Если две — делать это можно на ручке, что значительно удобнее.

Модели с пультом могут быть оснащены трехкнопочным модулем. С его помощью можно приближать и удалять фокус, не прикасаясь к смартфону.

Зеркальце

Еще одна удобная опция, которая позволяет задействовать для селфи не слабую фронтальную, а хорошую основную камеру. В зеркальце пользователь видит то, что «видит» основная камера, даже если телефон развернут к нему задней стороной.

Встроенный гироскоп

Это устройство следит за положением телефона и не позволяет картинке «трястись». Селфи-палка со стабилизатором предотвратит смазанные снимки и позволит снимать качественное видео в движении.

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Как пользоваться селфи-палкой

С использованием девайса разберется и ребенок. Для этого нужно зафиксировать гаджет на моноподе, подключить его и найти идеальный кадр. Если устройство проводное, оно должно соответствовать типу операционной системы. Беспроводное универсально: селфи-палка для Android может использоваться и на iOS.

Как подключить селфи-палку, зависит от ее типа. Проводную подсоединяют через разъем для гарнитуры, и она тут же готова к работе. Беспроводную подключают по Bluetooth.

Для этого нужно:

включить селфи-палку, предварительно убедившись, что она заряжена;

включить в телефоне модуль Bluetooth, задать поиск нового устройства;

выбрать в поиске устройство (название модели монопода) и нажать на него;

дождаться соединения.

После этого настройте длину стика и найдите лучший ракурс. Чем больший охват кадра вы хотите сделать, тем длиннее должна быть ручка. Убедитесь, что все участники съемки находятся в центральной части кадра: по бокам изображение может быть искажено. На близком расстоянии кадр всегда получается неидеальным: камера вытягивает объекты, поэтому стоит выдвинуть ручку на большее расстояние.

Лучшие моноподы для селфи

Мы выбрали модели, которые пользователи считают лучшими из представленных на рынке. В наш рейтинг вошли недорогие моноподы, а также усовершенствованные модели средней стоимости.

Xiaomi Mi Bluetooth Selfie Stick Tripod

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Легкий и прочный монопод оснащен встроенной треногой, поэтому может использоваться и как палка для селфи, и как штатив. Выдвигается на 510 мм, что может показаться недостаточным для групповых фото, но для селфи и даже видеообзоров подходит отлично. Работает без проводов, подключение по Bluetooth, а для удобства пользователя предусмотрен пульт ДУ. Ценная особенность селфи-палки Xiaomi — способность держателя вращаться вокруг своей оси. Благодаря этому можно установить смартфон в любое положение и под любым углом.

Пользователи отмечают, что с устройством сложно разобраться на первом этапе. Инструкции в комплекте нет, поэтому техника подключения по Bluetooth осваивается методом тыка. Для соединения нужно зажать кнопку устройства и дождаться, пока смартфон найдет его. Зато потом использование — одно удовольствие. Крепкий, не хлипкий монопод сохраняет положение в состоянии треноги, хорошо фиксирует телефон, легко помещается в дамскую сумочку и выглядит достойно. Увеличивает количество ракурсов для фото и видео, пользоваться пультом удобно. Из недостатков отмечают длину селфи-палки, которой некоторым пользователям не хватает, и отсутствие провода для зарядки в комплекте.

Средняя цена — 1200 рублей.

Huawei CF33

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Пользователи говорят, что внешне селфи-палка Huawei очень похожа на нейтрализатор памяти из фильма «Люди в черном». Дизайн ее действительно футуристичный и стильный. Крепеж для смартфона раздвижной, но прочный. Под ним помещен яркий светодиодный светильник, который позволяет снимать селфи в темное время и может использоваться как фонарик. В сложенном состоянии легко помещается в карман, а максимальная длина составляет 610 мм. Соединение с телефоном по Bluetooth быстрое и простое, независимо от модели гаджета.

В отзывах отмечают, что качество модели более чем достойное. Монопод надежный, очень легкий и компактный, выглядит необычно. Яркость подсветки можно регулировать, телефон отлично фиксируется без люфтов. Среди недостатков называют отсутствие зарядки в комплекте и не всегда достаточную длину ручки.

Средняя цена — 1110 рублей.

Rovtop K07

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Недорогая модель, которая подойдет для любых смартфонов, независимо от габаритов и бренда. Может использоваться как селфи-палка для Samsung или других популярных смартфонов. В сложенном состоянии компактна, отлично помещается в карман джинсов. В максимальном положении ее длина 700 мм, но пользователи в большей степени ценят ее за наличие треноги в конструкции. Телефон удобно крепить в держатель, который поворачивается как угодно. Можно делать групповые снимки, куда поместятся все друзья, или вертикальные фото.

В комплекте Bluetooth, который и делает монопод универсальным, а также пульт с дальностью действия до 10 м. Из недостатков отмечают очень тугую конструкцию: чтобы раскрыть «ножки», приходится потрудиться. Зато тренога устойчива, ее «ножки» не разъезжаются под весом смартфона. Плюс очень прочная: у не самых аккуратных пользователей она работает долго.

Средняя цена — 590 рублей.

Xiaomi Mi Selfie Stick

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Проводная модель, которая подойдет для Android-смартфонов и для Iphone. У нее прочная металлическая основа, заключенная в пластиковый корпус. Устойчива к деформации и безотказна: соединение с помощью разъема Jack 3.5 мм обеспечивает стабильную связь. А крепление для телефона с упругими пружинами надежно зафиксирует девайс на месте. Использовать можно как штатив и селфи-палку.

Пользователи отмечают добротность модели, хорошее качество сборки и минимальный вес. Телефон держит прочно, складывается компактно, в разложенном состоянии длина 700 мм. Среди недостатков указывают на качество провода для соединения с телефоном: он кажется хлипким.

Средняя цена — 990 рублей.

Huawei Af15

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Раньше эта модель поставлялась как селфи-палка Honor, и это до сих пор вызывает некоторую путаницу среди покупателей. Модель осталась прежней, с теми же техническими характеристиками, изменилось лишь ее название. Это надежный и удобный монопод-штатив с длинной ручкой 660 мм в разложенном состоянии и с соединением по Bluetooth. Управляется с пульта, его дальность 10 м. Крепление может поворачиваться на 360 градусов и хорошо фиксирует смартфон. Телескопическая ручка защищена анодированным покрытием, а потому долго сохраняет эстетичный вид даже при активном использовании на улице.

По мнению пользователей, конструкция очень крепкая, качественная. В ней нет никакой хлипкости, рукоятку-треногу удобно устанавливать на любой поверхности. Если уронить, заметных повреждений не будет. А вот если уронить пульт ДУ, его вполне можно потерять, настолько он маленький и незаметный. Другие недостатки — слишком гладкая рукоятка, которая может скользить в руке, и недостаточная устойчивость в положении треноги, если выдвинуть держатель со смартфоном в максимальное положение.

Средняя цена — 1690 рублей.