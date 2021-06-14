Селфи-палка — девайс недорогой, но такой практичный! С ним и в путешествии, и на вечеринке можно фотографироваться сколько угодно. И просить кого-то: «Сфотографируйте нас, пожалуйста», — уже не нужно. Достаточно установить смартфон в специальный держатель, выдвинуть стик на нужную длину и нажать кнопку. Снимок готов!
Но иногда монопод для селфи становится причиной головной боли. То он не срабатывает в самый нужный момент, то складывается или проворачивается под весом смартфона. Почему это происходит? Как выбрать модель, в которой не будет подводных камней? И на какие модели от известных и не очень брендов стоит обратить внимание? Об этом читайте в обзоре ФАН.
Особенности селфи-палки
Конструкция моноподов проста. Их главный элемент — телескопическая трубка, которая состоит из секций и выдвигается на разную длину. Производитель указывает в спецификациях минимальную и максимальную. Первая может составлять 13–17 см, а вторая — более метра. Чем длиннее трубка — тем лучше, так как больше объектов поместится в кадр, а на групповых снимках крайние люди не будут искажены.
Оптимальные габариты
Длина требует и особой сноровки от пользователя: трубка более метра оказывается тяжелой, пользоваться ею не слишком удобно. Поэтому оптимальная длина трубки монопода — 0,6–0,8 метра. Такой не заставит руку предательски дрожать во время съемки.
Система складывания
При покупке нужно обязательно проверить телескопический механизм: чем плотнее элементы входят друг в друга, тем лучше. Если по краю трубки проходит желобок, это хорошо: благодаря ему элементы палки не будут прокручиваться под весом смартфона. Но если соседние желобки не совпадают, а при складывании приходится с силой вставлять их на место, от покупки стоит отказаться. Такой монопод для селфи вызовет только раздражение при использовании.
Крепеж для смартфона
Венчает телескопическую ручку держатель для смартфона. Качество крепежа — первый момент, на который стоит обращать внимание. От его надежности зависит, не выпадет ли телефон, когда вы будете делать яркий кадр у бассейна или на краю обрыва.
Крепеж должен оснащаться плотными пружинами. Чтобы разжать его, нужно приложить усилия. Боковые части должны быть оснащены упругими накладками — из резины или силикона. В таком держателе смартфон будет в безопасности, а плотное крепление не повредит его корпус.
Факт. Система регулировки фиксатора крепежа открывает больше возможностей для съемки. Она позволяет наклонять смартфон под любым углом.
Виды моноподов для селфи
Различают модели по типу соединения со смартфоном. Оно может быть проводным и беспроводным. Тип соединения не влияет на качество съемки, он определяет удобство использования девайса, а также накладывает определенные требования по его обслуживанию.
Селфи-палка с проводом
Соединение осуществляется через небольшой шнур, который вставляется в отверстие для гарнитуры в корпусе смартфона. Такое соединение надежно: монопод мгновенно передает команды пользователя. Чтобы сделать кадр, достаточно лишь нажать на кнопку на ручке селфи-палки.
Преимущество проводных моделей также в том, что их не нужно заряжать. Они питаются от аккумулятора телефона в момент подключения. При этом батарею садят не сильно, поэтому удобны в поездках. Их единственный существенный недостаток — выборочная совместимость с операционными системами смартфонов. Селфи-палка для iOS не будет соединяться с телефоном на Android, и наоборот. Поэтому при выборе проводной модели нужно уточнить, на какую операционную систему она ориентирована.
Селфи-палка беспроводная
Беспроводное соединение осуществляется посредством модуля Bluetooth. Он находится в корпусе монопода и отвечает за передачу данных. Отсутствие проводов удобно: чтобы сделать кадр, достаточно вставить смартфон в зажим и включить Bluetooth в устройстве и в моноподе.
Селфи-палка Bluetooth может стать удобным решением для больших смартфонов, подсоединение которых через шнур невозможно. Или вариантом для тех, кто не хочет видеть никаких дополнительных проводков на моноподе: беспроводные модели выглядят более современными и аккуратными.
При этом нужно быть готовым к недостаткам, которые есть у Bluetooth-моделей. Их нужно заряжать, как и смартфон. Конечно, реже, но, если забыть это сделать перед поездкой, о хороших фотографиях тоже придется забыть. Активный модуль Bluetooth на телефоне сильно разряжает батарею, а в холодное время года это и вовсе происходит стремительно.
Селфи-палка с пультом
Она тоже соединяется со смартфоном по Bluetooth и обладает теми же плюсами и недостатками. Ее существенное отличие в том, что кнопка находится не на корпусе монопода, а на небольшом выносном пульте. Такая конфигурация позволяет пользователю закрепить смартфон на основании, отойти на нужное расстояние и нажать на кнопку в удобный момент. Удаленность от смартфона при этом определяется не длиной селфи-палки, а желанием пользователя.
Совет. Чтобы оценить достоинства селфи-палки с пультом, стоит выбирать модели с ручкой трипод. У нее есть три выдвижные ножки, которые превращают монопод в полноценный устойчивый штатив.
С кнопкой или без
Самые дешевые модели на рынке — бескнопочные, но они же — самые неудобные. Чтобы сделать фото, пользователю приходится ждать автоматического срабатывания затвора. Такой режим отложенного старта неудобен там, где важно захватить яркую эмоцию, например сказать «чи-и-и-з» и «щелкнуть» с таким моноподом не получится.
Селфи-палка с кнопкой позволяет фотографировать в тот момент, когда это нужно пользователю. Ждать автоматического срабатывания затвора не нужно. Нажимать кнопку можно сколько угодно и когда угодно. По этой причине кнопочные модели сегодня уверенно вытесняют с рынка бескнопочные.
С дополнительными опциями
Есть действительно полезные опции, которые включают в функционал селфи-палок производители. Одна из них — наличие нескольких кнопок на корпусе или пульте. Если кнопка одна, настраивать режим съемки фото или видео приходится на смартфоне. Если две — делать это можно на ручке, что значительно удобнее.
Модели с пультом могут быть оснащены трехкнопочным модулем. С его помощью можно приближать и удалять фокус, не прикасаясь к смартфону.
Зеркальце
Еще одна удобная опция, которая позволяет задействовать для селфи не слабую фронтальную, а хорошую основную камеру. В зеркальце пользователь видит то, что «видит» основная камера, даже если телефон развернут к нему задней стороной.
Встроенный гироскоп
Это устройство следит за положением телефона и не позволяет картинке «трястись». Селфи-палка со стабилизатором предотвратит смазанные снимки и позволит снимать качественное видео в движении.
Как пользоваться селфи-палкой
С использованием девайса разберется и ребенок. Для этого нужно зафиксировать гаджет на моноподе, подключить его и найти идеальный кадр. Если устройство проводное, оно должно соответствовать типу операционной системы. Беспроводное универсально: селфи-палка для Android может использоваться и на iOS.
Как подключить селфи-палку, зависит от ее типа. Проводную подсоединяют через разъем для гарнитуры, и она тут же готова к работе. Беспроводную подключают по Bluetooth.
Для этого нужно:
- включить селфи-палку, предварительно убедившись, что она заряжена;
- включить в телефоне модуль Bluetooth, задать поиск нового устройства;
- выбрать в поиске устройство (название модели монопода) и нажать на него;
- дождаться соединения.
После этого настройте длину стика и найдите лучший ракурс. Чем больший охват кадра вы хотите сделать, тем длиннее должна быть ручка. Убедитесь, что все участники съемки находятся в центральной части кадра: по бокам изображение может быть искажено. На близком расстоянии кадр всегда получается неидеальным: камера вытягивает объекты, поэтому стоит выдвинуть ручку на большее расстояние.
Лучшие моноподы для селфи
Мы выбрали модели, которые пользователи считают лучшими из представленных на рынке. В наш рейтинг вошли недорогие моноподы, а также усовершенствованные модели средней стоимости.
Xiaomi Mi Bluetooth Selfie Stick Tripod
Легкий и прочный монопод оснащен встроенной треногой, поэтому может использоваться и как палка для селфи, и как штатив. Выдвигается на 510 мм, что может показаться недостаточным для групповых фото, но для селфи и даже видеообзоров подходит отлично. Работает без проводов, подключение по Bluetooth, а для удобства пользователя предусмотрен пульт ДУ. Ценная особенность селфи-палки Xiaomi — способность держателя вращаться вокруг своей оси. Благодаря этому можно установить смартфон в любое положение и под любым углом.
Пользователи отмечают, что с устройством сложно разобраться на первом этапе. Инструкции в комплекте нет, поэтому техника подключения по Bluetooth осваивается методом тыка. Для соединения нужно зажать кнопку устройства и дождаться, пока смартфон найдет его. Зато потом использование — одно удовольствие. Крепкий, не хлипкий монопод сохраняет положение в состоянии треноги, хорошо фиксирует телефон, легко помещается в дамскую сумочку и выглядит достойно. Увеличивает количество ракурсов для фото и видео, пользоваться пультом удобно. Из недостатков отмечают длину селфи-палки, которой некоторым пользователям не хватает, и отсутствие провода для зарядки в комплекте.
Средняя цена — 1200 рублей.
Huawei CF33
Пользователи говорят, что внешне селфи-палка Huawei очень похожа на нейтрализатор памяти из фильма «Люди в черном». Дизайн ее действительно футуристичный и стильный. Крепеж для смартфона раздвижной, но прочный. Под ним помещен яркий светодиодный светильник, который позволяет снимать селфи в темное время и может использоваться как фонарик. В сложенном состоянии легко помещается в карман, а максимальная длина составляет 610 мм. Соединение с телефоном по Bluetooth быстрое и простое, независимо от модели гаджета.
В отзывах отмечают, что качество модели более чем достойное. Монопод надежный, очень легкий и компактный, выглядит необычно. Яркость подсветки можно регулировать, телефон отлично фиксируется без люфтов. Среди недостатков называют отсутствие зарядки в комплекте и не всегда достаточную длину ручки.
Средняя цена — 1110 рублей.
Rovtop K07
Недорогая модель, которая подойдет для любых смартфонов, независимо от габаритов и бренда. Может использоваться как селфи-палка для Samsung или других популярных смартфонов. В сложенном состоянии компактна, отлично помещается в карман джинсов. В максимальном положении ее длина 700 мм, но пользователи в большей степени ценят ее за наличие треноги в конструкции. Телефон удобно крепить в держатель, который поворачивается как угодно. Можно делать групповые снимки, куда поместятся все друзья, или вертикальные фото.
В комплекте Bluetooth, который и делает монопод универсальным, а также пульт с дальностью действия до 10 м. Из недостатков отмечают очень тугую конструкцию: чтобы раскрыть «ножки», приходится потрудиться. Зато тренога устойчива, ее «ножки» не разъезжаются под весом смартфона. Плюс очень прочная: у не самых аккуратных пользователей она работает долго.
Средняя цена — 590 рублей.
Xiaomi Mi Selfie Stick
Проводная модель, которая подойдет для Android-смартфонов и для Iphone. У нее прочная металлическая основа, заключенная в пластиковый корпус. Устойчива к деформации и безотказна: соединение с помощью разъема Jack 3.5 мм обеспечивает стабильную связь. А крепление для телефона с упругими пружинами надежно зафиксирует девайс на месте. Использовать можно как штатив и селфи-палку.
Пользователи отмечают добротность модели, хорошее качество сборки и минимальный вес. Телефон держит прочно, складывается компактно, в разложенном состоянии длина 700 мм. Среди недостатков указывают на качество провода для соединения с телефоном: он кажется хлипким.
Средняя цена — 990 рублей.
Huawei Af15
Раньше эта модель поставлялась как селфи-палка Honor, и это до сих пор вызывает некоторую путаницу среди покупателей. Модель осталась прежней, с теми же техническими характеристиками, изменилось лишь ее название. Это надежный и удобный монопод-штатив с длинной ручкой 660 мм в разложенном состоянии и с соединением по Bluetooth. Управляется с пульта, его дальность 10 м. Крепление может поворачиваться на 360 градусов и хорошо фиксирует смартфон. Телескопическая ручка защищена анодированным покрытием, а потому долго сохраняет эстетичный вид даже при активном использовании на улице.
По мнению пользователей, конструкция очень крепкая, качественная. В ней нет никакой хлипкости, рукоятку-треногу удобно устанавливать на любой поверхности. Если уронить, заметных повреждений не будет. А вот если уронить пульт ДУ, его вполне можно потерять, настолько он маленький и незаметный. Другие недостатки — слишком гладкая рукоятка, которая может скользить в руке, и недостаточная устойчивость в положении треноги, если выдвинуть держатель со смартфоном в максимальное положение.
Средняя цена — 1690 рублей.