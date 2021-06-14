Арктическая коловратка воскресла после 24 тысяч лет жизни в вечной мерзлоте

, 14 июня. Группе западных ученых удалось вернуть к жизни найденных в вечной мерзлоте червей-коловраток.

В общей сложности коловратки провели в вечной мерзлоте более 24 тыс. лет. Их нашли в восточной части Якутии на глубине свыше трех метров. После этого ученые занялись размножением организмов в лабораторных условиях.

Результаты исследования говорят о том, что многоклеточные организмы могут существовать длительное время в жестких условиях. Застывший обмен веществ не является препятствием для их нормальной жизни.

Не так давно группа американских ученых обнаружила в холмистой местности на севере Италии небольшой бассейн из дубовых бревен. Предварительная оценка уникальной находки показала, что ее соорудили между XVI и XIII веками до нашей эры.