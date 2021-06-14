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Бывший тренер «Ростова» Гамула заявил, что Украина должна выйти в плей-офф

Спорт
Бывший тренер «Ростова» Гамула заявил, что Украина должна выйти в плей-офф
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 14 июня. Бывший главный тренер «Ростова», а также ряда украинских клубов Игорь Гамула считает, что сборная Украины показала хороший старт на чемпионате Европы и должна выйти в плей-офф.

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 украинская команда уступила сборной Нидерландов со счетом 2:3. По словам Игоря Гамула, несмотря на проигрыш, украинцы показали уверенную игру и хороший футбол. Он отметил, что футболисты сборной Украины никого не боятся на этом чемпионате и достойны выйти в плей-офф.

«В ее рядах игроки, почувствовавшие в Европе большого пороха, которые никого не боятся, – и Малиновский, и Ярмоленко, и Зинченко», — объяснил экс-тренер «Ростова» в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что менее удачным оказалось начало турнира для российской команды. Сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. По словам Гамулы, сложно сказать однозначно, чего команде не хватает на этом чемпионате.

Специалист уверен, что все прояснит следующий матч подопечных Станислава Черчесова. Тренер подчеркнул, что у сборной России есть «хорошие исполнители» Александер Головин и Алексей Миранчук, которые должны ярко о себе заявить на Евро-2020.

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футбол украина россия чемпионат евро
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