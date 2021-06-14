Двухлетняя девочка погибла после падения с третьего этажа в Воркуте

Воркута, 14 июня. Оставшись без присмотра родителей, ребенок выпал из окна квартиры дома по бульвару Шерстнева. Девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

По факту гибели ребенка сотрудники Следственного комитета организовали проверку. Назначен ряд следственных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Двухлетний ребенок выпал из окна жилого дома в Петербурге на улице Народной. Несовершеннолетнего обнаружил прохожий. Выпавший мальчик госпитализирован.